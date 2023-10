പാക്കിസ്ഥാന്റെ എഫ്16 നെ വെടിവെച്ചിട്ട ഐതിഹാസിക ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് 'മിഗ് 21' വിടപറയും; വൈകാരികമായ നിമിഷം!

A MIG-21 aircraft flies past during the inauguration of the 12th edition of AERO India 2019 air show at Yelahanka airbase in Bengaluru, 2019 (AP)