പാക്കിസ്ഥാന്റെ എഫ്16 നെ വെടിവെച്ചിട്ട ഐതിഹാസിക ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് 'മിഗ് 21' വിടപറയും; വൈകാരികമായ നിമിഷം!

വ്യോമസേനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഒക്ടോബര്‍ എട്ട് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ കരുത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ്. ഈ ദിനം വൈകാരികമായി ചരിത്രപരവുമായി മാറാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആറു പതിറ്റാണ്ടായി ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായ പോര്‍വിമാനമാണ് മിഗ് 21. ചരിത്രദൗത്യങ്ങൾക്കു ശേഷം മിഗ് 21 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ വിടവാങ്ങലിന്റെ പാതയിലാണ്. തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം വ്യോസേനാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരേഡിൽ മിഗ് 21 അവസാനമായി പങ്കെടുക്കും.

എഫ് 16 വിമാനത്തെ വീഴ്ത്തിയ മിഗ്

യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ നാലാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട യുഎസ് നിർമിത എഫ് 16 വിമാനത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പഴയ തലമുറ വിമാനമായ മിഗ് 21 ബൈസൻ വീഴ്ത്തിയത് പ്രതിരോധ രംഗത്താകെ അദ്ഭുതമായിരുന്നു. വ്യോമപ്രതിരോധ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായായിരുന്നു യുഎസ് നി‍ർമിത എഫ് 16 യുദ്ധവിമാനത്തെ, അതിനേക്കാൾ പതിറ്റാണ്ടു പഴക്കമുള്ള മിഗ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയത്.

വിങ് കമാൻഡറായിരുന്ന അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ

2019ൽ വ്യോമാതിർത്തി കടന്ന് ബോംബാക്രമണം നടത്തിയ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആധുനിക എഫ് 16 യുദ്ധവിമാനത്തെ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചു തകർത്തത് വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ ആണ്. മിഗ് 21 ബൈസനിൽനിന്നു തൊടുത്ത ഹ്രസ്വദൂര എയർ ടു എയർ മിസൈൽ ആർ 73 ‌ആണ് എഫ് 16 വീഴ്ത്തിയത്.

പുതിയ പതാകയുടെ പ്രദർശനവും വ്യോമ പ്രദർശനവും

വ്യോമ സേനാ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വ്യോമ പ്രദര്‍ശനം പ്രയാഗ്‌രാജിലെ സംഗമില്‍ വെച്ചാണ് നടക്കുക. പത്ത് വ്യോമതാവളങ്ങളില്‍ നിന്നായി 120 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍, യാത്രാ വിമാനങ്ങള്‍, ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ എന്നിവ ഈ വ്യോമ പ്രദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമാവും. സി-295 ചരക്കു വിമാനങ്ങള്‍ ആദ്യമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ വിമാനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം വ്യോമ സേന പല കാലഘട്ടങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ച വിമാനങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനവും നടക്കും. ഈ വർഷത്തെ ഐ‌എ‌എഫ് ദിനത്തിന്റെ തീം 'ഐ‌എ‌എഫ് - അതിരുകൾക്കപ്പുറമുള്ള വ്യോമശക്തി' എന്നതാണ്. മാത്രമല്ല പ്രയാഗ്‌രാജിലെ വാർഷിക വ്യോമസേനാ ദിന പരേഡിൽ IAF അതിന്റെ പുതിയ പതാക അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും.

അഭിമാനം, പക്ഷേ കാലപഴക്കം ദുരന്തമായി

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ചരിത്രത്തില്‍ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള പോര്‍വിമാനമാണ് മിഗ് 21. പടക്കുതിരയെന്ന വിശേഷണം ചേരുന്ന പോര്‍വിമാനം. 1963ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായ മിഗ് 21 പോര്‍വിമാനം 1971 ലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിലും 1999ലെ കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തിലും വലിയ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പര്‍സോണിക് ജെറ്റ് വിമാനവും ഏറ്റവും അധികം വിറ്റഴിഞ്ഞ യുദ്ധവിമാനവുമാണ് മിഗ് 21. ആകെ 870 മിഗ് 21 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഒരിക്കല്‍ അഭിമാനമായിരുന്ന മിഗ് 21 പോര്‍വിമാനം പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ പരിമിതിയായും മാറി.

1985ല്‍ തന്നെ റഷ്യ മിഗ് 21 പോര്‍വിമാനത്തിന്റെ നിര്‍മാണം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് 1990കളുടെ മധ്യത്തോടെ മിഗ് 21 വിമാനങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ പദ്ധതി. എന്നാല്‍ അത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിനാല്‍ നടപ്പായില്ല. അതിനു നല്‍കേണ്ടി വന്നത് വലിയ വിലയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 60 വര്‍ഷത്തിനിടെ അഞ്ഞൂറിലധികം മിഗ് 21 ദുരന്തങ്ങളിലായി 170ലേറെ പൈലറ്റുമാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പരിശീലന പറക്കലിനിടെ പോലും മിഗ് 21 തകര്‍ന്നു വീഴുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇതോടെ 'പറക്കുന്ന ശവപ്പെട്ടി' എന്ന ആക്ഷേപം പോലും ഈ പോര്‍വിമാനത്തിന് കേള്‍ക്കേണ്ടി വന്നു.

ഇപ്പോഴും മൂന്ന് മിഗ് 21 സേനാവിഭാഗങ്ങളിലായി അമ്പതോളം വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയിലുണ്ട്. തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിക്കുന്ന തേജസ് മാര്‍ക്ക് 1എ പോര്‍വിമാനങ്ങളായിരിക്കും സോവിയറ്റ് മിഗ് 21 വിമാനങ്ങളുടെ പകരക്കാരാവുക. 2025ഓടെ മിഗ് 21 വിമാനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും പിന്‍വലിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 2021ല്‍ 48,000 കോടി രൂപക്ക് 83 തേജസ് മാര്‍ക് 1എ വിമാനങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ എച്ച്.എ.എല്ലുമായി വ്യോമസേന കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു.

പ്രായം തളര്‍ത്താത്ത പടക്കുതിര

പരിമിതികള്‍ പലതുമുണ്ടെങ്കിലും പ്രായം തളര്‍ത്താത്ത പടക്കുതിരയായി മിഗ് 21 വിമാനങ്ങളെ കരുതുന്നവരുണ്ട്. മിഗ് വിമാനങ്ങളില്‍ മിഗ് 21 ബൈസണ്‍ പോര്‍വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പക്കല്‍ കൂടുതലുള്ളത്. മിഗ് 21ന്റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പാണിത്. മിറാഷ് 2000 പോലുള്ള അത്യാധുനിക പോര്‍വിമാനങ്ങളിലുള്ള ഹെല്‍മെറ്റ് മൗണ്ടഡ് സൈറ്റ് മിഗ് 21ലെ പൈലറ്റുമാര്‍ക്കുമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമാതിര്‍ത്തി കടന്നെത്തുന്ന പോര്‍വിമാനങ്ങളേയും നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളേയും തുരത്താനാണ് മിഗ് 21 ബൈസണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭാരക്കുറവുള്ളതിനാല്‍ അതിവേഗം പറന്നുയരാനും ശത്രുക്കളെ തുരത്താനും ഈ വിമാനത്തിനാവും. എന്നാല്‍ സിംഗിള്‍ എന്‍ജിനായതിനാല്‍ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാല്‍ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി നിലത്തിറക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നതാണ് പ്രധാന പരിമിതി. മണിക്കൂറില്‍ 2,230 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയാണ് വേഗം. പരമാവധി 57,400 അടി ഉയരത്തില്‍ വരെ മിഗ് 21 ബൈസണ്‍ പറക്കും.

