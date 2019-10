ബഗ്ദാദിയും സംഘവും ഉപയോഗിച്ചത് യുഎസ് ഉൾപ്പടെ 34 രാജ്യങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ

ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് മേധാവി അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയെ വധിച്ചതായി ഞായറാഴ്ചയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിടെ ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം വെല്ലുവിളിച്ച ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളും വാഹനങ്ങളുമായിരുന്നു.

ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളാണെന്നാണ് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. സ്വന്തമായി ഒന്നും വികസിപ്പിച്ചെടക്കാൻ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഐഎസ് ഭീകരർക്കു എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും പുതിയ ആയുധങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ടെക്നോളജിയും ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ലോകശക്തികൾക്കു മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഐഎസ് ഭീകരർ പുറത്തെടുത്ത ആയുധങ്ങളുടെ പ്രഹരശേഷി ഭീകരമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം രഹസ്യമായി ഐഎസിനു കൈമാറുന്നത് ലോകശക്തികൾ തന്നെയാണെന്ന് വരെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

ഐഎസ് ഭീകരർക്ക് അമേരിക്ക രഹസ്യമായി ആയുധം വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിക്കിലീക്സ് രേഖകൾ വരെ പുറത്തുവന്നത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഹിലാരി ക്ലിന്റനെതിരെ വന്ന ആരോപണം ഏറെകുറെ ശരിവക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ട കാഴ്ചകൾ. സദ്ദാമിന്റെ ഭരണക്കാലത്ത് ഇറാഖ് സംഭരിച്ച ആയുധങ്ങളാണ് ഐഎസ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകളും യന്ത്രതോക്കുകളും ടാങ്കുകളുമാണ് ഐഎസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന ഫോട്ടോ, വിഡിയോകളിൽ നിന്ന് മനസിലായി.

അമേരിക്ക ഉൾപ്പടെയുള്ള 34 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഐഎസ് ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അമേരിക്കൻ നിര്‍മിത ആയുധങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഐഎസ് ഭീകരർ മൊസൂളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. അമേരിക്കയെ കൂടാതെ റഷ്യ, ചൈന, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങി 34 രാജ്യങ്ങളുടെ നൂറോളം വ്യത്യസ്ത ആയുധങ്ങളാണ് ഐഎസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത എകെ, അമേരിക്കയുടെ ബുഷ്മാസ്റ്റര്‍ എക്‌സ്15-എ2എസ്, റഷ്യന്‍ എസ്‌കെഎസ്, എവിഡി സെമി-ഓട്ടോമാറ്റിക്‌ റൈഫിള്‍, അത്യാധുനിക ടാങ്കുകള്‍, യുഎസ് എം 16, ചൈനയുടെ സിക്യു റൈഫിള്‍ എല്ലാം ഐഎസ് ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

