കെണിയൊരുക്കി പാക് സുന്ദരികള്‍; വാട്സാപ്പും ഫെയ്സ്ബുക്കും ഉപേക്ഷിക്കാൻ സൈനികർക്ക് നിർദ്ദേശം

നിർണായക തസ്തികയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ടുകൾ നിർജ്ജീവമാക്കണമെന്നും ജനപ്രിയ സന്ദേശമയയ്ക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനായ വാട്സാപ് ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സൈനികരഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ ഓൺലൈൻ ഹണിട്രാപ്പുമായി പാകിസ്ഥാൻ യുവതികൾ രംഗത്തെത്തുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

എല്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഡിവിഷനുകളിലും ബ്രിഗേഡുകളിലും സെൻസിറ്റീവ് തസ്തികകളുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വാട്‌സാപ് ഒരു ദുർബലമായ മെസേജിങ് സംവിധാനമാണെന്നും ഇതിനാൽ ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ സുന്ദരികളുടെ പ്രൊഫൈൽ നിർമിച്ച് മുതിർന്ന സൈനികരെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കി രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ പേരും വിലാസവുമാണ് പാക്ക് ചാരൻമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫെയ്സ്ബുക് പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് സൈനികരെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്.

വാട്സാപ് എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻ‌ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് അപഹരിക്കപ്പെട്ടാൽ എൻ‌ക്രിപ്ഷൻ ഫലപ്രദമാകില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻ‌എസ്‌ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പെഗാസസ് എന്ന നിരീക്ഷണ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ചോർത്താൻ ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു.

ആർമി സൈബർ ഗ്രൂപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡുകൾ വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. ജനപ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക സ്രോതസ്സായി മാറിയെന്ന് ഉപദേശകർ പറയുന്നു. ഇതിനാലാണ് സൈന്യത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലോ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലോ സെൻസിറ്റീവ് ലൊക്കേഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ യൂണിഫോമിലോ ഫോട്ടോകളിലോ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സായുധ സേനാംഗങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

