വാട്സാപ് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റുക: പാക്ക് ചാരൻമാർ പിന്നാലെയുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതിനായി പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നു ഐ‌എസ്‌ഐ ചാരൻമാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ടാർഗെറ്റുചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ്. പുതിയ കേസുകൾ ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ പ്രവർത്തകൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫിസറെ സ്വപ്രേരിതമായി ഒരു വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്തുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അവരുടെ വാട്സാപ് സെറ്റിങ്സ് അടിയന്തരമായി മാറ്റാൻ ഉപദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള +9230332569307 എന്ന നമ്പറാണ് സൈനികനെ വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വപ്രേരിതമായി ചേർത്തതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. പാക്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത ശേഷം സൈനികൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്തു. നവംബർ 11 നാണ് വാട്സാപ് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കരസേനയുടെ കുറിപ്പ് വന്നത്.

പാക്കിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഇന്ത്യയിലെ സൈനികരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും വാട്‌സാപ് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ടാർഗെറ്റുചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും സൈബർ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഭവം തടയാനും അനുമതിയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും അനധികൃത അല്ലെങ്കിൽ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അനാവശ്യമായി ചേർക്കുന്നത് വാട്സാപ് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റുന്നതിലൂടെ തടയാൻ കഴിയും.

കരസേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ വാട്സാപ് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവരുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ‌ ചേർ‌ക്കാൻ‌ കഴിയൂ. പ്രതിരോധ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചാറ്റുചെയ്യുകയും സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ വെർച്വൽ ചാരന്മാർ അടുത്തിടെ രണ്ട് ആർമി ജവാൻമാരെ തേൻകെണിയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ പദവി വരെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജവാൻമാരെയും കുടുക്കാൻ വെർച്വൽ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരന്മാർ നീക്കം നടത്തിയ നിരവധി കേസുകളുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അജ്ഞാതമായ ഏതെങ്കിലും വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിനെതിരെ കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Change WhatsApp setting: Army to officers as ISI targets personnel on social media