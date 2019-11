റഷ്യയിലെ നിഗൂഢ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ രഹസ്യായുധം, ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പുടിൻ

വടക്കൻ റഷ്യയിലെ രഹസ്യ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൊല്ലപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിർണായകമായ പ്രത്യേക ആയുധം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ അർഖാൻഗെൽസ്ക് മേഖലയിൽ രഹസ്യമായി മിസൈൽ എൻജിൻ പരീക്ഷണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ മിസൈലിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ദുരന്തം നടന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിധവകളെ വ്യാഴാഴ്ച ക്രെംലിനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മരണാനന്തര രേഖകൾ കൈമാറുന്നതിനിടെ പുടിൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിർണായകവുമായ ഒരു ദൗത്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞു. ഈ മേഖലയിലെ മികച്ച വിദഗ്ധരെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

ലോകത്തെവിടെയും സമാനതകളില്ലാത്ത ഏറ്റവും നൂതനമായ ആയുധ ടെക്നോളജിയാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. വരും പതിറ്റാണ്ടുകളായി റഷ്യയുടെ പരമാധികാരം, സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതായിരുന്നു ആയുധം. അത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യ റഷ്യ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ സമാധാനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും വിശ്വസനീയവുമായ ഉറപ്പുമാണ്. എന്തു തന്നെയായാലും ഞങ്ങൾ ആ ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് രാവിലെ ഒൻപതു മണിക്ക് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ റഷ്യയിലെ വൈറ്റ് സീ തീരത്തോടു ചേർന്നുള്ള അർഹാൻഗിൽസ്ക് മേഖലയിൽ മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ അഞ്ച് ആണവ വിദഗ്ധർ മരിച്ചതോടെ പരീക്ഷണം നടന്ന കടൽഭാഗത്തേക്ക് മാസങ്ങളായി കപ്പലുകളെപ്പോലും അടുപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നിരോധനാജ്ഞ തീർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു റഷ്യ.

റോക്കറ്റിന്റെ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പലന്റ് എൻജിൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ചെന്നും ആറു പേർക്കു പരുക്കേറ്റെന്നുമായിരുന്നു റഷ്യൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന. പിന്നാലെയാണ് കാര്യങ്ങൾക്കു കുറച്ചെങ്കിലും വ്യക്തത വന്നത്. പരാജയപ്പെട്ട ആ ആയുധം ബുറിവീസ്നിക് മിസൈലാണെന്ന് രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു

ന്യോനോക്‌സയിലെ നിഗൂഢ സ്ഫോടനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി യുഎസ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ ന്യോനോക്‌സയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ വന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. വീഴ്ച മനസിലാക്കിയതോടെ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉടനെ അധികൃതർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് തിരിച്ചയച്ചു. എന്നാൽ അനധികൃതമായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു മൂന്ന് യുഎസ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി റഷ്യൻ അധികൃതർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

