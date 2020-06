ടാങ്കുകൾ, കോപ്റ്ററുകൾ, ഡ്രോണുകൾ... ആയുധങ്ങളുടെ പട്ടിക നിരത്തി ചൈന

ഭാവി യുദ്ധങ്ങൾക്ക് തയാറെടുക്കാൻ ചൈന പ്രത്യേക ആയുധശേഖരം വിപുലീകരിച്ചതായി ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2017 ലെ ഡോക്‌ലാം സംഘർഷത്തിനു ശേഷമാണ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പി‌എൽ‌എ) ആയുധം വർധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച പോസ്റ്റുചെയ്ത ലേഖനത്തിൽ ടാങ്കുകൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ ആയുധങ്ങളുടെ പട്ടികയുണ്ട്. വൻ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണിതെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സംഘർഷത്തിനിടെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ലഡാക്ക് മേഖലയിലെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കാത്ത ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ (എൽ‌എസി) അതിർത്തിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ കാരണം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പിരിമുറുക്കം കൂടിയതായും ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 2017 ൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഡോക്‌ലാം നിലപാട് മുതൽ, ചൈനീസ് സൈന്യം ടൈപ്പ് 15 ടാങ്ക്, ഇസഡ് -20 ഹെലികോപ്റ്റർ, ജിജെ -2 ഡ്രോൺ തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആയുധശേഖരം വിപുലീകരിച്ചു. അതിർത്തി സംഘട്ടനങ്ങളിൽ ചൈനയ്ക്ക് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ലേഖനം പറയുന്നു.

അതിർത്തിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ ആയുധങ്ങൾ‌ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ലേഖനം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. ടൈപ്പ് 15 ടാങ്കും പി‌സി‌എൽ -181 ഹോവിറ്റ്‌സറും അടുത്തിടെ ചൈന പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചൈനയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ വാഹനത്തില്‍ ഘടിപ്പിച്ച ഹോവിറ്റ്‌സർ ജനുവരിയിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ചൈനയിലെ ടിബറ്റ് സ്വയംഭരണ പ്രദേശത്തെ പീഠഭൂമിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ശക്തമായ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള, ടൈപ്പ് 15 യുദ്ധ ടാങ്കിന് പീഠഭൂമി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ലേഖനത്തിലെ പരേഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മറ്റൊരു ആയുധം മൾട്ടിപ്പിൾ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ സംവിധാനമാണ്. 8x8 ചക്രങ്ങളുള്ള ഉയർന്ന മൊബിലിറ്റി ചേസിസ് ഉപയോഗിച്ച് 370 എംഎം നാല് റോക്കറ്റുകളുടെ രണ്ട് സെറ്റുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വിന്യസിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ഇസഡ് -20 യൂട്ടിലിറ്റി ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടത്തരം ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്പർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് എല്ലാത്തരം ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമാണ്. കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ടുപോകൽ, ചരക്ക് ഗതാഗതം, സേർച്ചിങ്, രക്ഷാപ്രവർത്തനം, രഹസ്യാന്വേഷണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൗത്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ഇസഡ് -20 ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഓക്സിജൻ കുറയുന്ന പീഠഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ചൈനീസ് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി കോർപ്പറേഷന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ബ്രാഞ്ചായ അവികോപ്റ്ററാണ് ഇസഡ് -20 വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഒക്ടോബറിൽ ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചൈന ഹെലികോപ്റ്റർ എക്‌സ്‌പോസിഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച പരിഷ്‌കരിച്ച ഇസഡ് -8 ജി വലിയ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഇസഡ് -20. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 4,500 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരെ പറന്നുയരാൻ ശേഷിയുള്ളതാണിത്.

പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ പോരാട്ട ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ദേശീയ പരമാധികാരവും പ്രദേശ സമഗ്രതയും മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ചൈനീസ് വിശകലന വിദഗ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

English Summary: Amid standoff with India, report says China has amassed high-altitude weapons