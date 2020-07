ഇറാന്റെ അണ്വായുധ മിസൈൽ നിർമാണ കേന്ദ്രം തകർത്തത് മൊസാദോ അമേരിക്കയോ?

ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായ ഉഗ്രസ്‌ഫോടനം ആ പ്രദേശത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുകയും ആകാശത്തെയാകെ പ്രകാശമാനമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇറാന്‍ സർക്കാർ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകാണിക്കാനായി അത് കേവലം വാതക സംഭരണ പ്ലാന്റിലെ സ്‌ഫോടനമായാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പാര്‍ചിന്‍ സൈനിക താവളത്തനടുത്താണ് ജനങ്ങളെ നടുക്കിയ ഈ സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകര്‍ ഈ പ്രദേശം സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, ഇറാന്റെ ശത്രുക്കളായ ഇസ്രയേലിന്റെ സൈബർ ആക്രമണമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ സൈബർ നേരത്തെയും ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ പ്രോഗ്രാം തകര്‍ക്കുക എന്നത് ഇസ്രയേലിന്റെ ദീര്‍ഘകാല സ്വപ്‌നങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. 2011ല്‍ നടന്ന ഒരു വമ്പന്‍ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മേധാവി മരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതൊരു അട്ടിമറിയായിരുന്നു എന്നാണ് കൂടുതല്‍ പേരും വിശ്വസിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഉണ്ടായ സ്‌ഫോടനം അതില്‍ നിന്നും പല രീതിയിലും വിഭിന്നമായിരുന്നു. ഇസ്രയേലിന്റെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സികളായ മൊസാദും ഇസ്രയേല്‍ ഡിഫന്‍സ് ഫോഴ്‌സസ് ഇന്റലിജന്‍സ് യൂണിറ്റും പറഞ്ഞത് തങ്ങള്‍ സ്‌ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് വിശകലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അതൊരു അപകടമാണോ, അട്ടിമറിയാണോ എന്ന് തങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുവരെ നിര്‍ണയിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും തറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ഇസ്രയേലിന് ഇതിലൊരു പങ്കുമില്ലെന്നാണ്.

അട്ടിമറി നടന്നിരിക്കാമെന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയില്‍ ഇത്തരം അതീവ രഹസ്യ നീക്കങ്ങള്‍ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായാണ് നടത്താറ്. ഇസ്രയേലിന്റെ വക്താവ് ഈ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു. ഇന്റെലിടൈംസിന്റെ (IntelliTimes) റോണെന്‍ സോളമണ്‍ ആണ് മിസൈല്‍ നിര്‍മാണ ശാലയ്ക്ക് അടുത്താണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയവരില്‍ ഒരാള്‍. അധികം നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കാത്തതിനാൽ ഇറാന്‍ തിരിച്ചുപ്രതികരിക്കാതിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കാം ഇതു നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മിസൈല്‍ നിര്‍മാണ സൈറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമൊക്കെ ശത്രു മാധ്യമങ്ങള്‍ കെട്ടിച്ചമച്ചാതണ് എന്നാണ് ഇറാന്റെ മാധ്യമങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍, സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകാണിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതായാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. കാരണം ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന വിഡിയോകളും സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലും കാണാനാകുന്നത് ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ നിര്‍മാണശാലയ്ക്കടുത്തുള്ള പ്രദേശത്താണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വളരെ നീളത്തില്‍ തുരങ്കങ്ങള്‍ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇവിടം ഇറാന്റെ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നുമാണ് നിഗമനം.

രാജ്യാന്തര അവലോകകരെ വഴിതെറ്റിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിനേറ്റ അടിയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള തെളിവുകള്‍ എന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ സ്‌ഫോടനം ഒരു അട്ടിമറിയായിരുന്നോ അതോ അപകടമായിരുന്നോ എന്ന് തീര്‍ച്ചയില്ലെന്നും പറയുന്നു. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും ഇന്റലിജന്‍സ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. ഇറാന്‍ ഗൂഢാലോചനാ വാദികളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. ഇറാന്റെ ദേശീയ വിനോദം തന്നെ ഗൂഢാലോചനാ വിവാദങ്ങളാണെന്നു പറയുന്നവര്‍ പോലുമുണ്ട്. കിഴക്കന്‍ ടെഹ്‌റാനില്‍ നടന്ന സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് സമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റുകളുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു. സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് 600 മൈല്‍ അകലെയുള്ള ഷിറാസില്‍ കറന്റ് പോയെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഷിറാസം ഇറാന്റെ വലിയൊരു സൈനിക താവളമാണ്. എന്നാല്‍, ഈ രണ്ടു സംഭവങ്ങളും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള തെളിവുകളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

രാജ്യാന്തര ആണവ പരിശോധാനാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പാര്‍ചിന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയത് അഞ്ചു വര്‍ഷം മുൻപാണ്. വര്‍ഷങ്ങളോളം ഇറാന്‍ അതിന് അനുമതി നല്‍കിയരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് അവിടെ മുഴുവന്‍ നവീകരണം നടത്തിയതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു കിട്ടിയത്. തങ്ങളുടെ മുന്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ തുടച്ചുനീക്കാന്‍ ഇറാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമമായിരുന്നിരിക്കാം ഇതെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന്, അധികാരികള്‍ ഇറാനിലെ വാര്‍ത്താ കമ്പനികള്‍ക്ക് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിക്കാത്ത ഗ്യാസ് ടാങ്കിലെ ഒരു ദ്വാരമാണ് തെളിവായി കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അതൊരു അസംഭവ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് പലരുടെയും നിഗമനം. ഇത്ര വലിയൊരു സ്‌ഫോടനത്തിനു പിന്നില്‍ ഇതൊന്നും കണ്ടാല്‍ പോരെന്നാണ് തങ്ങളുടെ സാമാന്യബുദ്ധി പറുയന്നതെന്നാണ് ചില മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞത്. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് മൈലുകള്‍ അകലെ വച്ച് എടുത്ത ചിത്രങ്ങളില്‍ വരെ കൂറ്റന്‍ തീ നാളങ്ങള്‍ കാണാം. ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ നിര്‍മാണ ശാലയിലും ചിലയിടങ്ങള്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

മിസൈല്‍ നിര്‍മാണത്തിനു വേണ്ടി കരുതിയിരുന്ന ഗ്യാസോ, ദ്രാവകമോ വച്ചിരുന്ന ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാകാമെന്ന് ജെയിംസ് മാര്‍ട്ടിന്‍ സെന്ററിലെ വിദഗ്ധനായ ഫെബിയന്‍ ഹിന്‍സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നയാളാണ് ഫെബിയന്‍. എന്നാല്‍, ഇത് ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, മിസൈല്‍ നിര്‍മാണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രധാന ചുമരുകള്‍ക്ക് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചതായി കാണാനാകുന്നുമില്ല.

English Summary: Iranian Missile Facility Blows Up, and Conspiracy Theories Abound in Tehran