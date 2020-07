ചില വിശകലനവിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത് ചൈനയുടെ സൈനിക ശൗര്യത്തിനു മുന്നില്‍ ഇന്ത്യ പതറിയോടും എന്നാണ്. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്‍ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള അമിത് കൗശിശ് പറയുന്നത് ഇതു വെറും തള്ളൽ മാത്രമാണെന്നാണ്. ചൈനയ്ക്ക് അങ്ങനെ വ്യക്തമായ ലീഡ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയൊരു ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ അത് കരസേനകള്‍ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം മാത്രമായി തീരുകയുമില്ല. മലനിരകളിലെ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യം പരിശോധിച്ചാല്‍ മനസിലാകുന്നത് അത് ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമൊന്നുമല്ല എന്നാണെന്ന് കൗശിശ് പറയുന്നു. തങ്ങള്‍ സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായ എന്തൊ ഭയങ്കര ശക്തിയാണെന്ന ചൈനയുടെ ഭാവം മിഥ്യാബോധത്തില്‍ നിന്ന് ഉയരുന്നതാണ്.

സിക്കിമില്‍ 1967ല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ചൈനീസ് സേനയ്ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിനു നേരിട്ടതിന്റെ നാലിരട്ടിയെങ്കിലും ആള്‍ നാശമുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഗാല്‍വാനില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടിലില്‍ (ജൂണ്‍-15-16) തങ്ങളുടെ സേനയിലെ എത്ര പേര്‍ മരിച്ചുവെന്നു പറയുന്നതു പോലും നാണക്കേടായതിനാല്‍ അതു പോലും ചൈന വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും കൗശിശ് പറയുന്നു.

ഇന്ത്യ എല്ലാക്കാലത്തും ചൈനയയുമായി സമാധാനത്തോടെ തുടരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍, ചൈനയാകട്ടെ തങ്ങളുടെ നിസ്സാരരായ പകരക്കാരായ പാക്കിസ്ഥാനെയും നേപ്പാളിനെയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ മേഖലയില്‍ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നും കൗശിശ് പറയുന്നു. എന്നാല്‍, സൈനിക പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നത് ഇരു വിഭാഗത്തിനും നല്ലതല്ല എന്നും കൗശിശ് പറയുന്നു.

∙ ബോയിങ് 747 ജംബോ ജെറ്റിന്റെ നിര്‍മാണം നിറുത്തുന്നു?

റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ബോയിങ് തങ്ങളുടെ 747 ജംബോ ജെറ്റിന്റെ നിര്‍മാണം നിർത്തുകയാണ്. ധാരാളം പേര്‍ ഒരുമിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന അധ്യായത്തിന് തിരശീല വീഴുകയായിരിക്കാം ഇതിലൂടെയെന്ന് പറയുന്നു. പ്രധാനമായും 747-8 എന്ന വകഭേദമായിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം നിര്‍മിക്കാതിരിക്കുക. കമ്പനിയുടെ വക്താവ് ഈ വാര്‍ത്ത ശരിവയ്ക്കുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്തില്ല. ഇനിയും രണ്ടുകൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഓര്‍ഡറുകള്‍ തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നു മാത്രമാണ് വക്തവ് പ്രതികരിച്ചത്. കമ്പനി അടുത്തയിടെ പുറത്തുവിടുന്ന പല പ്രസ്താവനകളിലും ഇക്കാര്യം വളരെ സൂക്ഷ്മ തലത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ബ്ലൂംബര്‍ഗ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ മാതൃകയായി അമേരിക്ക; ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ 100 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ മാറ്റിവച്ചു

ഇപ്പോഴും ഇന്റര്‍നെറ്റ് കിട്ടാത്തവര്‍ക്കും, വേണ്ടത്ര കിട്ടാത്തവര്‍ക്കും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ അമേരിക്ക 100 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ മാറ്റിവച്ചു. ലോകത്ത് ഇപ്പോള്‍ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഡിജിറ്റല്‍ വിഭജനം. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ഗുണങ്ങള്‍ ലഭിക്കാത്തവര്‍ പിന്നാക്കം പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതിനാല്‍ എല്ലാ സർക്കാരുകളും ഇതിനായി മുന്നോട്ടിറങ്ങേണ്ട കാലമാണിത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുന്നതിനും സ്‌കൂള്‍ ലൈബ്രറികളില്‍ വൈ-ഫൈ നല്‍കുന്നതിനും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. വരുമാനം കുറവുള്ള കുടുംബംഗങ്ങള്‍ക്കും, അടുത്തിടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കും ഇത് ഗുണകരമാകും.

∙ ആമസോണിന്റെ വിന്‍ഡോസ് പ്രൈം ആപ്പില്‍ ഓഫ്‌ലൈന്‍ വ്യൂവിങും

വിന്‍ഡോസ് 10 ഉപയോക്താക്കളുടെ ചിരകാലാഭിലാഷം നിറവേറ്റപ്പെടുകയാണ് ആമസോണ്‍ പ്രൈം ആപ്. എന്നാല്‍ അവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് വെറുതേ ആയുമില്ല. ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഓഫ് ലൈന്‍ വ്യൂവിങിനായി കണ്ടെന്റ് ഡൗണ്‍ലൊഡ് ചെയ്തുവയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എന്നത് മികച്ച ഒരു ഫീച്ചറാണ്. ഗുഡ്, ബെറ്റര്‍, ബെസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ക്വാളിറ്റിയില്‍ വിഡിയോ ലഭ്യമായിരിക്കും. ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണമെന്നുളളവര്‍ക്ക് ഒരു മണിക്കൂര്‍ വിഡിയോയ്ക്കു വേണ്ടി 2.4 ജിബി സംഭരണശേഷി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും. നിങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ ഏത് സിനിമയോ, ടിവി ഷോയോ ആപ്പിലൂടെ കാണാം. ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ ഈ ആപ്പിലൂടെ ചില സിനിമകള്‍ 'വാടകയ്ക്കും' ലഭിക്കും. പ്രൈം വിഡിയോ ആപ്പിന്റെ പ്രധാന ന്യൂനത അത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകള്‍ ഏതു ഡ്രൈവില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഫോള്‍ഡറില്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉപയോക്താവിന് തീരുമാനിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ്. നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ്, ഹുലു തുടങ്ങിയ ആപ്പുകള്‍ക്കൊപ്പം പ്രകടന മികവുമായാണ് ആമസോണ്‍ പ്രൈം ആപ് എത്തുന്നതെന്നു പറയുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിലെത്തി ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം: https://bit.ly/2YZXCyY

∙ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണിനൊപ്പം 20w ചാര്‍ജര്‍? ചാര്‍ജർ കണ്ടേക്കില്ലെന്നതിന് കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍

ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന പ്രീമിയം ഐഫോണുകള്‍ക്കൊപ്പം ചാര്‍ജറുകള്‍ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. എന്നാല്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രകാരം ചാര്‍ജര്‍ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും അതല്ല 20w ക്വിക് ചാര്‍ജര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും രണ്ടു വാദങ്ങള്‍ കാണാം. സത്യമറിയണമെങ്കില്‍ ഫോണ്‍ ഇറങ്ങുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കുകയെ രക്ഷയുള്ളു.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക് ബഹിഷ്‌കരണത്തന് കാനഡയിലെ വലിയ ബാങ്കുകളും

വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും പ്രചിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമൂഹ മാധ്യമ സേവനമായി ഫെയ്ബുക്കിനെതിരെ ലോകവ്യാപകമായി പ്രചരണം മുറുകുയാണ്. പല കൂറ്റന്‍ കമ്പനികളും തങ്ങള്‍ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതു വരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് പരസ്യം നല്‍കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് കാനഡയിലെ ചില പ്രധാന ബാങ്കുകള്‍. ഇതുവരെ 400ലേറെ വലിയ കമ്പനികളാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി പരസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ഇത് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ്.

English Summary: China has no advantage against India; More advertisers against Facebook