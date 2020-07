5 റഫാൽ ജെറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ആകാശത്ത് വച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കും, യുഎഇയിൽ ഇറക്കം

Rafale aircrafts maneuvered by the world’s best pilots, soar into the sky. Emblematic of new heights in India-France defence collaboration #ResurgentIndia #NewIndia@IAF_MCC @MeaIndia @rajnathsingh @Dassault_OnAir @DefenceMinIndia @PMOIndia@JawedAshraf5 @DDNewslive @ANI pic.twitter.com/FrEQYROWSv