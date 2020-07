റഫാൽ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ, ചൈനീസ് ജെ 20 അടുത്ത് പോലും വരില്ല: മുൻ എയർ ചീഫ് ധനോവ

ചൈനീസ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പി‌എൽ‌എ) ക്കെതിരായ വ്യോമ പോരിൽ ഇനി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്‌സിന്റെ കുന്തമുന ആയുധമായ റഫേൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് മുൻ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ബി. എസ് ധനോവ. യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം തീരുമാനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഗെയിം ചെയ്ഞ്ചറാണ് റഫാൽ എന്നും ധനോവ പറഞ്ഞു. അഞ്ച് റഫാൽ പോര്‍വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് മുതൽ അംബാല വ്യോമതാവളത്തിൽ വിന്യസിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ ജെ–20 പോർവിമാനങ്ങൾ റഫാലിന്റെ അടുത്തു പോലും വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യക്കെതിരെ ജെ-20 ഇറക്കാൻ ചൈന രണ്ടാമതൊന്നു ആലോചിക്കും

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്ന അത്യാധുനിക റഫാൽ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. എന്നാൽ, ചൈനയിൽ ഇതിനകം തന്നെ അഞ്ചാം തലമുറ ചെങ്ഡു ജെ -20 ജെറ്റുകളുണ്ട്. ചൈനീസ് ജെ -20 അല്ലെങ്കിൽ ജെ -10 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കെതിരെ റഫാൽ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾക്കും എസ്‌യു -30 എം‌കെ‌ഐക്കും എങ്ങനെ മത്സരിക്കാമെന്ന് യൂറേഷ്യൻ ടൈംസ് നേരത്തെ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്തിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ആയുധശാലയിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് എസ്‌യു -30 എം‌കെ‌ഐ. ഇതോടൊപ്പം റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കൂടി എത്തുന്നതോടെ വ്യോമസേന ശക്തമാകും. ചെങ്ഡു ജെ -20, അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനം റഫാൽ ജെറ്റുകളുമായി മുഖാമുഖം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? മൂന്ന് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ യുറേഷ്യൻ ടൈംസ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എസ്‌യു -30 എം‌കെ‌ഐ, റഫാൽ, ചെങ്ഡു ജെ -20 എന്നിവയിൽ ഏതാണ് മികച്ചത്?

ചെങ്ഡു ജെ -20 ഫീച്ചറുകൾ

ചെങ്‌ഡു ജെ -20: സിംഗിൾ സീറ്റ്, മൾട്ടി-റോൾ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ, എയർ-ടു-എയർ, എയർ-ടു-ഗ്രൗണ്ട് കോംബാറ്റ് റോളുകൾ, സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂസ് സ്പീഡ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഏവിയോണിക്സ് എന്നിവ 2011ൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ചു.

20.3-20.5 മീറ്റർ നീളവും 4.45 മീറ്റർ ഉയരവും ചിറകിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 12.88-13.50 മീറ്ററുമാണ് ചെങ്ഡു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രൂപ്പ് (സി‌എ‌ഐ‌ജി) വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതും നിർമിച്ചതുമായ ജെറ്റ്. പരമാവധി ടേക്ക് ഓഫ് ഭാരം 34,000-37,000 കിലോഗ്രാം ആണ്. 1,200 കിലോമീറ്ററാണ് പോരാളിയുടെ പരിധി, ഇത് അധിക ഇന്ധന ടാങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 2,700 കിലോമീറ്റർ വരെ വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

നിലവിൽ ജെ -20 പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റഷ്യൻ എഎൽ -31 എൻജിനുകളാണെങ്കിലും സൂപ്പർസോണിക് വേഗം നിലനിർത്തുന്നതിനായി യുദ്ധവിമാനത്തിന് ടർബോഫാൻ എൻജിൻ ഫയർ ചെയ്ത ശേഷം പുതിയതും ശക്തവുമായ ഡബ്ല്യുഎസ് -15 (എമെ) പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിമാനത്തിന് പരമാവധി മണിക്കൂറിൽ 2,100 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ (ഏകദേശം 1.8 മാക്) പറക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ക്ലൈംബിങ് നിരക്ക് സെക്കൻഡിൽ 304 മീറ്ററാണ്.

എയർ ടു എയർ മിസൈലുകൾക്കായി നാല് ഹാർഡ്‌പോയിന്റുകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ലാറ്ററൽ ബേകളുണ്ട്, മിസൈലുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും വഹിക്കുന്നതിനായി ഫ്യൂസ്ലേജിന് കീഴിൽ ഒരു വലിയ തുറയുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു ആന്തരിക സംവിധാനവുമുണ്ട്. ചിൻ ഘടിപ്പിച്ച ഇൻഫ്രാറെഡ് / ഇലക്ട്രോ-ഒപ്റ്റിക് സേർച്ചിങ്, ട്രാക്ക് സെൻസർ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഒരു എഇഎസ്എ റഡാറും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പൈലറ്റിന് 360 ഡിഗ്രി കവറേജ് നൽകുന്ന ഇലക്ട്രോ-ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷൻ സംവിധാനമാണ് ജെ -20 ന് ഉള്ളതെന്നും ചൈനക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ബബിൾ ആകൃതിയിൽ മേലാപ്പുള്ള, ഗ്ലാസ് കോക്ക്പിറ്റ് ഉള്ള ഈ യുദ്ധവിമാനത്തിന് ചൈനീസ് സൈനിക ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഡിവിഷൻ ഈഗിൾ ആന്റി-സ്റ്റെൽത്ത് ആളില്ലാ ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾസ്, മറ്റ് എയർബോൺ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തത്സമയ ഡേറ്റ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജെ -20 കോക്ക്പിറ്റിന് രണ്ട് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേകളും (എൽസിഡി) ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേയും (എച്ച് യു ഡി) ഉണ്ട്. പരമ്പരാഗത ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ത്രോട്ടിൽ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് (ഹോട്ടാസ്) സംവിധാനത്തിലൂടെ ജെ -20 പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഇന്ത്യയുടെ സുഖോയ് സു -30 എം‌കെ‌ഐ ഫീച്ചറുകൾ

സുഖോയ് സു -30 എം‌കെ‌ഐ: സുഖോയ് ഡിസൈൻ ബ്യൂറോയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡും (എച്ച്എഎൽ) തമ്മിലുള്ള ഇന്തോ-റഷ്യ സംയുക്ത സംരംഭത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഐ‌എ‌എഫിന്റെ ഇരട്ട സീറ്റർ മൾട്ടിറോൾ യുദ്ധവിമാനം. 21.9 മീറ്റർ നീളവും 6.4 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള സു -30 എം‌കെ‌ഐക്ക് 14.7 മീറ്റർ ചിറകുണ്ട്. 38,800 കിലോഗ്രാം ആണ് ടേക്ക് ഓഫ് ഭാരം.

രണ്ട് Al -31 എഫ്പി ടർബോജെറ്റ് എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സു -30 എം‌കെ‌ഐക്ക് മണിക്കൂറിൽ 2120 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ (മാക് 1.9) എത്താനും സെക്കൻഡിൽ 300 മീറ്റർ വേഗത്തിൽ കുതിച്ചു കയറാനും കഴിയും. ഒരു തവണ ഇന്ധനം നിറച്ചാൽ ഫ്ലൈ-ബൈ-വയർ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ 3,000 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പറക്കാൻ സാധിക്കും. ഇൻ-ഫ്ലൈറ്റ് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന സംവിധാനത്തോടെ അതിന്റെ പരിധി 8,000 കിലോമീറ്ററായി വർധിപ്പിക്കാം. സു -30 എം‌കെ‌ഐക്ക് 11 മുതൽ 13 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് സെക്കൻഡിൽ 300 മീറ്റർ വേഗത്തിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും.

എൽബിറ്റ് സു 967 ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ (എച്ച് യു ഡി), ഏഴ് ആക്റ്റീവ്-മാട്രിക്സ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേകൾ (എ എം എൽ സി ഡി), പ്രൈമറി കോക്ക്പിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംയോജിത ഏവിയോണിക്സ് സ്യൂട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടാൻഡം ഗ്ലാസ് കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിലാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ ഇരിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിൽ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേകളും (എംഎഫ്ഡി) ഉണ്ട്. ടി. പിൻ കോക്ക്പിറ്റിന് എയർ-ടു-ഗ്രൗണ്ട് മിസൈൽ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനായി ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്.

നിലവിൽ, Su-30 MKI- കൾക്ക് N011M PESA റഡാർ ഉണ്ട്. അത് ഉടൻ തന്നെ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് സുക്ക് AESA റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് മിസൈൽ, ലേസർ-ഗൈഡഡ് ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ OLS-30 ലേസർ-ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൊക്കേറ്റർ സംവിധാനവും ലൈറ്റനിങ് ടാർഗെറ്റ് ഡെസിഗനേഷൻ പോഡും ഉണ്ട്.

ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോർവിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സു -30 എം‌കെ‌ഐ. സൂപ്പർസോണിക് ബ്രഹ്മോസ് ക്രൂസ് മിസൈൽ വഹിക്കുന്നതിനായി വ്യോമസേന 40 സു 30 എം‌കെ‌ഐകളാണ് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചത്. മിസൈലുകളും ബോംബുകളും വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 12 ഹാർഡ്‌പോയിന്റുകളും ഈ യുദ്ധവിമാനത്തിനുണ്ട്. വിമാനത്തിൽ തരംഗ് റഡാർ മുന്നറിയിപ്പ് റിസീവറും ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയർ ജാമറുകളും ഉണ്ട്.

റഫാൽ ഫീച്ചറുകൾ

ഡസാൾട്ട് റഫാൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഇരട്ട എൻജിൻ, കാനാർഡ്-ഡെൽറ്റ വിങ്, വിവിധ ആയുധങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൾട്ടിറോൾ യുദ്ധവിമാനമാണ്. വ്യോമ മേധാവിത്വം, ഇടപെടൽ, ആകാശ നിരീക്ഷണം, ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട്, ആഴത്തിലുള്ള സ്ട്രൈക്ക്, ആന്റി ഷിപ്പ് സ്ട്രൈക് ന്യൂക്ലിയർ പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങളും നടത്താൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് റഫാൽ. രണ്ട് സ്നെക്മ എം 88 എൻജിനുകളാണ് റഫാലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാല് മിസൈലുകളും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ടാങ്കും വഹിക്കുമ്പോൾ എം 88 റഫാലിനെ സൂപ്പർ ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റെൽത്ത് വിമാനമല്ലെങ്കിലും (ചെങ്ഡു ജെ -20 ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതുപോലെ), റഫാൽ കുറച്ച റഡാർ ക്രോസ്-സെക്ഷനും (ആർ‌സി‌എസ്) ഇൻഫ്രാറെഡ് സിഗ്‌നേച്ചറിനുമായി രൂപകൽപന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഇതിനർഥം ഇതിന് ചില സ്റ്റെൽത്ത് സവിശേഷതകളുണ്ട്, എന്നാൽ അതിശയോക്തിപരമോ അതിരുകടന്നതോ അല്ല എന്നാണ്.

റഫാൽ കോർ ഏവിയോണിക്സ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എം‌ഡി‌പിയു (മോഡുലാർ ഡേറ്റ പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റ്) എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡുലാർ ഏവിയോണിക്സ് (ഐ‌എം‌എ) ഉപയോഗിക്കുന്നു. റഡാർ, ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, സ്വയം പരിരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മൊത്തം മൂല്യം വിമാനത്തിന്റെ വിലയുടെ 30 ശതമാനം ആണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്.

സ്‌പെക്ട്ര എന്ന സംയോജിത പ്രതിരോധ-സഹായ സംവിധാനമാണ് റഫാലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വിമാനത്തെ വായുവിലൂടെയും നിലത്തുനിന്നുമുള്ള ഭീഷണികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. കണ്ടെത്തൽ, ജാമിങ്, ഡെക്കോയിങ് എന്നിവയുടെ വിവിധ രീതികൾ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ പുതിയ ഭീഷണികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനായി വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് സിസ്റ്റം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി എയർഫോഴ്സിന്റെ (PLAAF) ഏറ്റവും പുതിയ യുദ്ധവിമാനമായ ചെങ്ഡു ജെ -20നെ 2018 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് വിന്യസിച്ചത്. ഇതിന് സ്റ്റെൽത്ത് ഉണ്ടെന്നും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ യുദ്ധവിമാനമാണെന്നും അമേരിക്കൻ എഫ് -22 മായി താരതമ്യപ്പെടുത്താമെന്നും ചില വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

എന്നാൽ, വിവിധ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പ്രധാന യുദ്ധവിമാനമായ സു -30 എം‌കെ‌ഐക്ക് സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ടിബറ്റിന് മുകളിലൂടെ ചെങ്ഡു ജെ -20 പറക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഈ ക്ലെയിമുകൾ ഒരിക്കലും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ചെങ്ഡു ജെ -20 ന് അതിന്റെ സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ഒരു യുദ്ധത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട കഴിവുകളില്ല.

സമാനമായ റഷ്യൻ സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജെറ്റുകളുള്ളതിനാൽ ചൈനീസ് ഇന്ത്യൻ എസ്‌യു -30 എം‌കെ‌ഐ ജെറ്റുകളെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തിയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഫ്രഞ്ച് റഫാൽസ് തികച്ചും ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കും. യൂറേഷ്യൻ ടൈംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റഫാൽസ് മുഴുവൻ വിമാനത്തിന്റെയും വിലയുടെ 30 ശതമാനം റഡാർ, സ്വയം പരിരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടെത്താനും തകർക്കാനും വളരെ പ്രയാസമാണ്. വളരെ പുരോഗമിച്ച എഫ് -16, ടൈഫൂൺ എന്നിവയേക്കാൾ ഫ്രഞ്ച് റഫാലുകളെ ഇന്ത്യ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അതായിരുന്നു.



തെളിയിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധ ശേഷികളും പരീക്ഷിച്ചതുമായ ആയുധങ്ങളും റഡാറുകളും ഉള്ള ഫ്രഞ്ച് 4.5 ജനറേഷൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് ചൈനീസ് അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ പൂർണമായും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ഉറപ്പാകുന്നത് വരെ റഫാലുമായി ജെ -20 മുഖാമുഖം കൊണ്ടുവരാൻ ചൈനീസ് വ്യോമസേന മുന്നിട്ടിറങ്ങിയേക്കില്ല.

English Summary: Rafale is a game changer, Chinese J 20 does not even come close, says former air chief Dhanoa