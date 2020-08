ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്! ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ കൂടുതൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ, നിരീക്ഷണം

ചൈനയുമായുള്ള അതിര്‍ത്തിയിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സാന്നിധ്യ വര്‍ധിപ്പിച്ച് നാവികസേന. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഇന്ത്യന്‍ നാവിക സേനയുടെ സാന്നിധ്യവും നിരീക്ഷണവും മുന്‍കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 25 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചു. ഗല്‍വാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍നാവികസേന നാല് രാജ്യങ്ങളുമായി സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ നൂറ് ദിവസത്തിലേറെയായി വടക്കേയറ്റത്ത് ലഡാക്കില്‍ നാവികസേനയുടെ പി81 നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളുണ്ട്. തെക്ക് ഏഴായിരം കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ മൗറീഷ്യസ് തീരത്തും കിഴക്ക് ചെങ്കടല്‍ മുതല്‍ പടിഞ്ഞാറ് മലാക്ക ഉള്‍ക്കടല്‍ വരെയുള്ള 8000 കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശത്തും ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ചൈനയുമായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാനമേഖലകളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവിക സേന യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യം വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലും മലാക്കന്‍ കടലിടുക്കിലും ഏദന്‍ കടലിടുക്കിലും പേര്‍ഷ്യന്‍ ഉള്‍ക്കടലിലും ആന്തമാന്‍ കടലിലും ദക്ഷിണ മധ്യ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലുമെല്ലാം നാവികസേനയുടെ നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളും കപ്പലുകളും സജീവമാണ്.

26/11 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം തീരമേഖലകളിലെ നിരീക്ഷണവും ശക്തമാണ്. ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം സര്‍ക്കാര്‍ വിഭാഗങ്ങളുമായി ചേര്‍ന്നാണ് നാവികസേന തീരദേശത്തെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. ജൂണ്‍ 15ന് ലഡാക്കില്‍ ചൈനീസ് പട്ടാളവുമായുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിനു ശേഷം കര-നാവിക-വ്യോമ സേനാ മേധാവികള്‍ എല്ലാദിവസവും യോഗം ചേരുകയും വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ചൈനയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന് ശേഷം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സേനകളുടെ സഹകരണവും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ കൊകോസ് ആൻഡ് കീലിങ് ദ്വീപിലേക്ക് ഇന്ത്യന്‍ നാവിക സേനക്ക് ഓസ്‌ട്രേലിയ അനുമതി നല്‍കിയത് ജൂണിലാണ്. ഇത് ചൈനീസ് നാവികസേനയുടേയും പോർവിമാനങ്ങളുടേയും മുങ്ങിക്കപ്പലുകളുടേയും ഇന്ത്യന്‍ മഹാ സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള വരവ് നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയെ സഹായിക്കും. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ കപ്പലുകള്‍ക്ക് ആന്തമാന്‍ നിക്കോബര്‍ ദ്വീപുകളിലേക്ക് അനുമതി നല്‍കിയത് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ നിരീക്ഷണം ദക്ഷിണ ചൈന ഉള്‍ക്കടല്‍ വരെ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതും ചൈനയെ തന്നെ.

ഇന്ത്യയുടേയും ഇന്തോനീഷ്യയുടേയും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും പോർവിമാനങ്ങളും സംയുക്തമായി ജൂണ്‍ 15ന് സമുദ്രാതിര്‍ത്തിയില്‍ പട്രോളിങ് നടത്തി. ജൂണ്‍ 27ന് ജാപ്പനീസ് നാവിക സേനയുടെ കപ്പലുകള്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്ന സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം. ജൂണില്‍ ഫ്രഞ്ച് നാവികസേനക്കൊപ്പവും ജൂലൈയില്‍ അമേരിക്കന്‍ നാവികസേനയുടെ നിമിറ്റ്‌സ് കാരിയര്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പവുമായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ നേവിയുടെ സംയുക്ത അഭ്യാസങ്ങള്‍. സുഹൃദ്‌ രാജ്യങ്ങളുമൊത്തുള്ള സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസങ്ങളും ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ വര്‍ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങളും കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് ചൈനക്ക് നല്‍കുന്നത്.

English Summary: Deployment of Indian Navy warships increased across the Indian Ocean