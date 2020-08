ഇന്ത്യ 500 റഫാലുകൾ വാങ്ങിയാലും എസ്–400 വിന്യസിച്ചാലും ഭീഷണിയില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ

‌ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങിയ റഫാൽ പോർവിമാനങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും നിലവിൽ ഭീഷണികളൊന്നും ഇല്ലെന്നും വേണ്ടിവന്നാൽ ഏത് ആക്രമണത്തിനും തയാറാണെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ. ഏത് ആക്രമണത്തിനും പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യം തയാറാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റഫാൽ ജെറ്റുകൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും പാക്ക് ആർമിയുടെ മാധ്യമ വിഭാഗം മേധാവിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ദി ഡോൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങികൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ തടയാൻ ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് രാജ്യാന്തര സഹായം തേടിയ പാക്കിസ്ഥാനാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രസ്താവനയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത്.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്റർ സർവീസസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് (ഐഎസ്പിആർ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ബാബർ ഇഫ്തിക്കർ പുതിയ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ വാങ്ങിയ റഫാൽ ജെറ്റുകൾ പാക്കിസ്ഥാനു നേരിടുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, തങ്ങളുടെ കഴിവിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്നും ഏത് ആക്രമണത്തിനും തികച്ചും തയാറാണെന്നും ഡിജി ഐ‌എസ്‌പി‌ആർ അവകാശപ്പെട്ടു.

ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അഞ്ച് റഫാലുകളുടെ യാത്ര മൂടിവച്ചത് അവരുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ തോത് കാണിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, അവർക്ക് അഞ്ച് (റഫാലുകൾ) അല്ലെങ്കിൽ 500 ലഭിച്ചാലും ഞങ്ങൾ നേരിടും. ഞങ്ങൾ തികച്ചും തയാറാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവിൽ സംശയമില്ല. ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചതിനാൽ ജെറ്റുകളിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ സൈനികച്ചെലവ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണെന്നും ഇത് മേഖലയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രതിരോധ ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്ഥിരമായി താഴേക്ക് പോകുകയാണ്, മുകളിലേക്കല്ലെന്നാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ചെലവുകളും നമ്മുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ബജറ്റും ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ഡൊമെയ്‌നിലേക്ക് പോകുന്നു, രാജ്യാന്തര സമൂഹവും ഇത് നോക്കണം. ഇതിനാൽ റഫാലുകൾ, എസ് -400 കൊണ്ടുവന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം തയാറെടുപ്പും എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങിയ 36 റഫാൽ പോർവിമാനങ്ങളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന് ജൂലൈ 29 നാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. നിരവധി ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ റഫേൽ വിമാനത്തിന് കഴിയും. ചൈനയുമായും പാക്കിസ്ഥാനുമായും ഉണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് റഫാൽ ജെറ്റുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമശക്തിക്ക് തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനം നൽകിയത്.

English Summary: Not threatened by India's Rafale jet acquisition, ready for any aggression: Pakistan