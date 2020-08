ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് വെപ്രാളം, അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കി

ചൈനയ്ക്കെതിരെ എല്ലാ നിലയ്ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളും പ്രതിരോധവും ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. റഫാലും മറ്റു പോർവിമാനങ്ങളും അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വിന്യസിച്ചതോടെ ചൈനയും പോർവിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു. അതിർത്തിയിൽ ചൈന യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കിയതായും സൈനികരെ വിന്യസിക്കൽ തുടരുകയാണെന്നും അമേരിക്കൻ വിശകലന വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ ചൈന എയ്‌റോസ്‌പേസ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ (കാസി) ജൂലൈ 28 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ചൈനയുടെ സിൻജിയാങ് മേഖലയിലെ ഹോതാൻ വ്യോമതാവളത്തിൽ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിനടുത്ത് ചൈന 36 പോർവിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.

24 ജെ -11 അല്ലെങ്കിൽ ജെ -16 ഫ്ലാങ്കർ ഫൈറ്ററുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ആറ് പഴയ ജെ -8 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, രണ്ട് വൈ -8 ജി ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾ, രണ്ട് കെജെ -500 ( മുന്നറിയിപ്പ് വിമാനങ്ങൾ ), രണ്ട് മി -17 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, നിരവധി സിഎച്ച് -4 സ്‌ട്രൈക്ക് / നിരീക്ഷണ ഡ്രോണുകളും ഇപ്പോൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജൂണിൽ ചൈനയും ഇന്ത്യൻ സൈനികരും തമ്മിലുണ്ടായ അതിർത്തിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിന് മുൻപ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി എയർഫോഴ്‌സിന് (PLAAF) ഹോതാനിൽ കേവലം 12 ഫ്ലാങ്കറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, കാര്യമായി പോർവിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരു സൈനികരും ഏറ്റുമുട്ടിയതോടെ ചൈനയ്ക്ക് വൻ നാശനഷ്ടമാണ് നേരിട്ടത്. യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ സെന്റിനൽ -2 എർത്ത് നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് ഇമേജറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചൈനീസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വിന്യസിക്കൽ കണക്കാക്കുന്നത്.

സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറിയിൽ കുറഞ്ഞത് ചില പുതിയ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനാൽ ഈ വിമാനങ്ങൾ ചൈന പ്രദർശനത്തിനായി മാത്രം പാർക്ക് ചെയ്തതല്ലെന്നാണ് കാസി ഗവേഷണ ഡയറക്ടർ റോഡ് ലീ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ലഡാക്കിലെ ചൈനീസ് വ്യോമശക്തി കൂട്ടുന്നത് ഇന്ത്യൻ പോർവിമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് കരസേനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇതിനായി വ്യോമ മേധാവിത്വം നേടുന്നതിനും അതോടൊപ്പം രഹസ്യാന്വേഷണ ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ ചാരവിമാനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ചൈനയിലെ ഫൈറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾക്ക് മറുപടിയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതുതായി എത്തിച്ചേർന്ന അഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് നിർമിത റഫാൽ ഫൈറ്ററുകളും കുറച്ച് മിഗ് -29 കെ പോര്‍വിമാനങ്ങളും അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ എല്ലാ ചൈനീസ് പോർവിമാനങ്ങളേക്കാളും മികച്ചതാണ് റഫാൽ എന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ചൈനയുടെ ജെ -20 സ്റ്റെൽത്ത് പോർവിമാനവുമായി റഫാൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

English Summary: China Has Doubled Its Fighter Jets On India’s Border