പാക്ക് ഉൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ചൈന ചതിച്ചു, ഡ്രോണുകള്‍ തകർന്നു വീഴുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ?

ചൈനയുടെ പീപിള്‍സ് ലിബറേഷന്‍ ആര്‍മി എയര്‍ ഫോഴ്‌സ് (പിഎല്‍എഎഎഫ്) ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളുടെയും (യുഎവി), ആളില്ലാ വ്യോമ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളുടെയും (യുസിഎവി) കാര്യത്തില്‍ അസൂയാവഹമായ പുരോഗതിയാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ. എന്നാല്‍, ചൈനയില്‍ നിന്ന് യുഎവികളോ, യുസിഎവികളോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഒരു ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമുണ്ട്- അവ പൊടുന്നനെ ആകാശത്തുനിന്നു താഴെവീഴും!

ഈ മേഖലയില്‍ സാങ്കേതിവിദ്യപരമായി വന്‍ മുന്നേറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹൈനാനില്‍ (Hainan) 2001ല്‍ നടന്ന സംഭവം. അമേരിക്കന്‍ നാവികസേനയുടെ ഇപി-3ഇ ഏറിയസ് 2 ഇന്റലിജന്‍സ് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റിനെ, പിഎല്‍എഎഎഫ് ജെ8 വിമാനം ഹെയ്ാനന്‍ ദ്വീപിലെ ലിങ്ഷുയി എയര്‍പോര്‍ട്ടിലേക്ക് ബലമായി ഇറക്കുകയുണ്ടായി.

ഈ വിമാനം ചൈന രണ്ടാഴ്ചക്കാലം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. എന്നാല്‍, സൈനികരെ വാഷിങ്ടണിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്തിനുള്ളില്‍ ചൈനീസ് എൻജിനീയര്‍മാര്‍ അതിലെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം, അവരുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ റിവേഴ്‌സ് എൻജിനീയറിങ് വിദ്യകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചൈനയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി മറ്റൊരു ഭാഗ്യവും കടാക്ഷിച്ചു. ഇറാന്‍ സേന അമേരിക്കയുടെ അതീവ രഹസ്യാത്മക സ്വഭാവമുള്ള ഡ്രോണായ യുഎസ്എഫ് ആര്‍ക്യൂ-170 സെന്റിനല്‍ തങ്ങളുടെ കാഷ്മാര്‍ നഗരിത്തിനു മുകളിലൂടെ പറന്ന് ആണവ മേഖലകള്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍, താഴെവീഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. ഈ ഡ്രോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഇറാന്‍ ചൈനയ്ക്കു വിറ്റതായും വാര്‍ത്തകളുണ്ട്.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, ചൈനയുടെ സിഎച്-4ബി യുസിഎവി സ്‌പെഷ്യല്‍ പതിപ്പ് പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കുകയുണ്ടായി. പാക്കിസ്ഥാന്‍, ഇറാഖ്, ഈജിപ്ത്, സൗദി അറേബ്യ, അള്‍ജീരിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവ വാങ്ങിയത്. സിഎച്-4, ചൈന എയ്‌റോസ്‌പെയ്‌സ് സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജി കോര്‍പറേഷനാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ റെയ്ന്‍ബോ സീരിസ് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. ഈ യുഎവി ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ പരിചിതമാണല്ലോ എന്നു തോന്നും അമേരിക്കയുടെ എംക്യൂ-9 കണ്ടിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക്. എംക്യൂ-9ന് താഴെയുള്ള വെന്‍ട്രല്‍ ഫിനുകള്‍ സിഎച്-4ന് ഇല്ലെന്നെയുള്ളു. ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്ത പകര്‍പ്പുകള്‍ ചൈന വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിറ്റുവരികയായിരുന്നു. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ആവശ്യവും അവര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന പണവും അറിഞ്ഞാണ് ചൈന ഇതു നിര്‍മിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഓരോ രാജ്യത്തിനും നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയ പതിപ്പുകള്‍ തമ്മില്‍ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ അവയെ വേര്‍തിരിച്ചറിയാനൊന്നും സാധ്യവുമല്ല.

ഈ യുഎവിക്ക് 5,000 കിലോമീറ്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ 14 മുതല്‍ 30 മണിക്കൂര്‍ വരെ പറക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഉണ്ട്. എത്ര ഭാരമാണ് (സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍) കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവയുടെ പറക്കല്‍ ശേഷി. ഇവയ്ക്ക് മുകളില്‍ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഡോം ഉള്ളതിനാല്‍, അവയെ റിമോട്ടായി നിയന്ത്രിക്കാം. നാലു ഹാര്‍ഡ് പോസ്റ്റുകളുള്ള യുഎസിവിക്ക്, ലഞ്ചിയന്‍-7,ബ്ലൂ ആരോ-7 ലേസര്‍ ഗൈഡഡ് ബോംബുകള്‍ തുടങ്ങിയവ വഹിക്കാനാകും. ജിപിഎസ് നാവിഗേഷനിലൂടെ കിറുകൃത്യമായി ആളുകളെ വധിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് വയ്പ്പ്.

∙ അള്‍ജിരിയ വാങ്ങിച്ചപ്പോള്‍

ഷൂഹായ് എയര്‍ ഷോയില്‍ 2012ല്‍ സിഎച്-4 ആദ്യമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അള്‍ജിരിയയ്ക്ക് മോഹമുദിച്ചത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചയും ഇവയുടെ ട്രയല്‍ പറക്കലും 2013ല്‍ അള്‍ജിരിയയില്‍ നടന്നു. സോര്‍ ഡ്രാഗണ്‍ യുഎവി വാങ്ങാനുള്ള ചര്‍ച്ചയും ഒപ്പം നടന്നു. എന്നാല്‍, അള്‍ജീരിയയ്ക്ക് പണം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ വാങ്ങിയില്ലെന്നും പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് പറക്കലുകള്‍ 2013ല്‍ തന്നെ അള്‍ജീരിയിയില്‍ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് വിവിധ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടു തുടങ്ങി. ലാന്‍ഡിങ് സമയത്ത് നിയന്ത്രണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അള്‍ജിരിയ പറയുന്നത്. 2013ല്‍ നടത്തിയ ടെസ്റ്റിങ് ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യ അപകടവും ഉണ്ടായി. അപകടത്തില്‍ യുഎവി പരിപൂര്‍ണമായി നശിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ അപകടം 2014ല്‍ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതും ലാന്‍ഡിങ് സമയത്താണ്. യുഎവി 200 മീറ്റര്‍ താഴെ വന്നപ്പോല്‍ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് അപകട കാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അള്‍ജീരിയന്‍ വ്യോമസേന മൂന്നാമതൊരെണ്ണം കൂടെ തകര്‍ന്നതായി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ബിഗ് റോഗാ എയര്‍ ബെയ്‌സിനു സമീപമാണിത് എന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്.

∙ യഥാര്‍ഥ കാരണം ചൈനയുടെ ചതിയോ?

വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ സംഭവിച്ച പല അപകടങ്ങളുടെയും ശരിയായ കാരണം ഈ രാജ്യങ്ങളുമായി ചൈന ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിലെ സംശയാസ്പദമായ വ്യവസ്ഥകകളാണെന്ന് ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വകഭേദത്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും. എന്നാല്‍, അതിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ വകഭേദമായിരിക്കും ചൈന എത്തിച്ചുകൊടുക്കുക. വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അടിയന്തരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് കിട്ടുന്നതു വാങ്ങാനല്ലാതെ നിര്‍വാഹമില്ല. അള്‍ജിരിയയ്ക്ക് ലിബിയയിലും പാക്കിസ്ഥാനിലും മറ്റും സാഹചര്യങ്ങള്‍ വഷളാകുന്നതിനാല്‍ ഇതു കൂടിയേ തീരുമായിരുന്നുള്ളു എന്നതിനാലാണ് ചൈന അത് അവരുടെ തലയില്‍ കെട്ടിവച്ചതെന്നു കരുതുന്നു.

വിറ്റുകഴിഞ്ഞാല്‍ സ്‌പെയര്‍ പാര്‍ട്‌സ് നല്‍കുന്ന ശീലവും ചൈനയ്ക്കില്ല. പകരം ഇടനിലക്കാര്‍ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെത്തി, പകരം കൂടുതല്‍ നല്ല ഒരെണ്ണം വാങ്ങുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരക്കും. ചൈന പല ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളെയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ക്ക് യാതൊരു ധാര്‍മിക നിലപാടുകളും ഇല്ലെന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. രണ്ടു രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടായാല്‍ രണ്ടു കൂട്ടര്‍ക്കും ആയുധം വിറ്റു കാശുവാങ്ങാന്‍ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത രാജ്യമാണ് ചൈന എന്നാണ് ഉയരുന്ന മറ്റൊരു ആരോപണം.

English Summary: China exported UAV CH4 to the world, but its drones keep falling from the skies