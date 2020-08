അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ‘അദൃശ്യ ആയുധം’ പ്രയോഗിക്കാൻ ചൈനീസ് നീക്കം, അണ്വായുധം പ്രയോഗിക്കാനും മടിക്കില്ല

വലിയൊരു വൈദ്യുതകാന്തിക സ്പന്ദനം ( electromagnetic pulse (EMP) അയച്ച് അമേരിക്കയുടെ വൈദ്യുതി വിതരണശൃംഖല തകര്‍ത്ത് ഇരുട്ടിലാഴ്ത്താന്‍ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നതായി യുഎസ് എന്‍ജിഒ ഗ്രൂപ്പ് ആരോപിക്കുന്നു. ഇഎംപി ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ഓണ്‍ നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരും എൻജിനീയര്‍മാരും ഈ വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ധരും മറ്റുള്ളവരും ഒരുമിക്കണമെന്നും എന്‍ജിഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായ പീറ്റര്‍ പ്രൈ എഴുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

കൂടാതെ, അണ്വായുധം ആദ്യം പ്രയോഗിക്കാനും ചൈന മടിക്കില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. അണ്വായുധം ആദ്യം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നു പറയുന്ന, എന്‍എഫ്‌യു ('No First Use' (NFU) നയത്തില്‍ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈനയെങ്കിലും അവര്‍ അതു ചെയ്യാന്‍ മടിക്കില്ലെന്നും പ്രൈ എഴുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന ചൈനയുടെ മന്ത്രം ശീത യുദ്ധ സമയത്ത് റഷ്യ കൈക്കൊണ്ട നിലപാടിനു തുല്യമായി കണ്ടാല്‍ മതിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന നയം, സാമാന്യബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു പരിശോധിച്ചാല്‍ പോലും നടക്കില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു വാദമുണ്ട്. കാരണം തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ആക്രമണം വരുന്നുണ്ടെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി അറിയാനുള്ള ചൈനയുടെ കഴിവ് അമേരിക്കയെക്കാളും റഷ്യയെക്കാളും വളരെ പിന്നിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണക്കുന്നു. ഇത് ആക്രമണത്തിന് പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനുള്ള കൃത്യമായ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

ആക്രമിച്ചാല്‍ മാത്രമെ അണ്വായുധം ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന നയം ചൈന സ്വീകരിക്കുന്നത് 1960കളിലാണ്. റഷ്യ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചൈനയുടെ രീതി പിന്തുടരുന്നത് 1980കളിലാണ്. എന്നാല്‍, ഇത്തരം നയം പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ അമേരിക്ക മുതിര്‍ന്നിട്ടില്ല. സംഘര്‍ഷം തുടങ്ങിയാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ആക്രമിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന നിലപാടാണ് അമേരിക്ക കൈക്കൊണ്ടതെന്നും പ്രൈ പറയുന്നു. ബെയ്ജിങ് ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയെ ഇഎംപി ആയുധങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാന്‍ തയാറെടുക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത്. വൈദ്യുത വിതരണ ശൃംഖല കരിച്ചു കളഞ്ഞാല്‍ താളം തെറ്റിക്കാം. അതിനു ശേഷം സമ്പൂര്‍ണ യുദ്ധവും തുടങ്ങാമെന്നായിരിക്കാം ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ മനസിലെന്നാണ് പ്രൈയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വാദിക്കുന്നത്.

ചൈന അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു സൂപ്പര്‍-ഇഎംപി ( 'Super-EMP') ആയുധം പ്രയോഗിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് പ്രൈ പറയുന്നത്. ഇത് ചൈനയില്‍ നിര്‍മിച്ചതാകട്ടെ, അമേരിക്കയിലെ അണ്വായുധ ലാബില്‍ നിന്നു മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ആശയമുപയോഗിച്ചാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ആരോപിക്കുന്നു. അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ 1960കളില്‍ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇഎംപികളില്‍ അധികം പ്രഹരശേഷിയില്ലാത്ത അണ്വായുധങ്ങളായിരിക്കും വിന്യസിക്കുക. ഇവ വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രസരണം വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരിക്കും അയയ്ക്കുക എന്നും ഇതിന് സ്‌ഫോടനത്തിലൂടെ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവു കുറവായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ചൈന ഇവയെ സൈബര്‍ ആയുധങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ യുദ്ധം തന്നെ തുടങ്ങിയേക്കാം. ഇതില്‍ ഹൈ ആള്‍ട്ടിട്ട്യൂഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പള്‍സ് അഥവാ ഹെംപ് (High Altitude Electromagnetic Pulse (HEMP) ആക്രമണവും ഉണ്ടാകാം.

അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരെ മൂന്നുവിധത്തില്‍ ഇഎംപി ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താനുള്ള മുന്നൊരുക്കം ചൈന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ആരോപിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതായിരിക്കും കൂടുതല്‍ പരമ്പരാഗത മാര്‍ഗം - ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിലെ ആയുധ മുനകള്‍ പൊട്ടിച്ച് ഒരു ഇഎംപി തരംഗം തീര്‍ത്തായിരിക്കും അത്. രണ്ടാമതായി ആക്രമണമുതിര്‍ക്കാനുള്ള സാധ്യത, അത്യാധുനിക ഹൈപ്പര്‍സോണിക് മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും. ഇത് ചൈന വിജയകരമായി വികിസപ്പിച്ചെയുത്തതായും പരീക്ഷിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. മൂന്നാമത്തേത് അതിനൂതനമായ വഴിയായിരിക്കും - ബഹിരാകാശത്തുനിന്ന് അണ്വായുധങ്ങള്‍ വീഴ്ത്തിയായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആക്രണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു ദിവസം ലോകാവസാനം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കിയെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നും പ്രൈ പറയുന്നു. അണ്വായുധം പേറുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ ഹെംപ് ആക്രമണത്തിനായ ചൈന അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരിക്കുമെന്നും പ്രൈ പറയുന്നു. റഷ്യയുടെ പേള്‍ ഹാര്‍ബര്‍ ആക്രമണത്തിനു തുല്യമായ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനായിരിക്കും ശ്രമമെന്നാണ് അരോപണം.

∙ റിപ്പോര്‍ട്ട് ബഹിരാകാശത്തെ യുദ്ധക്കളമാക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശ്രമത്തിന് അനുകൂലം?

പ്രൈയുടെ വിശകലന റിപ്പോര്‍ട്ട് പലരെയും ഞെട്ടിച്ചുവെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ ട്രംപ് ഭരണകൂടവും പെന്റഗണുമാണ് ബഹിരാകാശത്തും ആയുധ കിടമത്സരമാകാമെന്ന് വര്‍ഷങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതിനായി അവര്‍ പുതിയ ബഹിരാകാശ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് (space force) പോലും സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. ബഹിരാകാശത്തെ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നത് നിയമപരമാണെന്നും മറ്റും അവരാണ് വാദിച്ചതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണക്കപ്പെടുന്നു. കുറച്ചു കലമായി അമേരിക്ക ബഹിരാകാശം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങള്‍ റഷ്യ ഒരുക്കുന്നുവെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ്, പഴി മറ്റുള്ളവരുടെ തലയില്‍ വച്ചുകെട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ബഹിരാകാശത്തെ യുദ്ധക്കളമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് റഷ്യ ആവര്‍ത്തിച്ചാവര്‍ത്തിച്ച് അമേരിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വരികയുമായിരുന്നു. എന്തായാലും ചൈന അത്തരം നീക്കം നടത്തുന്നു എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ആയുധവല്‍ക്കരണവുമായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങാനുള്ള ഊര്‍ജ്ജം പകരുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. കൂടാതെ, പരസ്പരം ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ സഹകരിച്ചു മുന്നേറുന്ന പുതിയ ലോക ക്രമത്തില്‍, ഏകപക്ഷീയമായൊരു വിജയമൊന്നും സാധ്യമല്ലെന്നിരിക്കെ, സ്വയം നശിക്കാന്‍ പോലും സാധ്യതയുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ഒരുങ്ങുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.

