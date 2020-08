ഇന്ത്യയുടെ റഫാലിനെ നേരിടാൻ ജെ–20 മതിയാകില്ല, പുതിയ യുദ്ധവിമാനം നിർമിക്കാനൊരുങ്ങി ചൈന

ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങിയ റഫാലിനെ നേരിടാൻ ചൈനയുടെ കൈവശം ആയുധങ്ങളിലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ നീക്കം. ഇന്ത്യ റഫാൽ വാങ്ങിയതോടെ ഇതിനേക്കാൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോര്‍വിമാനം നിർമിക്കുമെന്നാണ് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളോ അധികൃതരോ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചില രേഖാചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോര്‍വിമാനമായ ജെ -20 യുടെ ബി വേരിയന്റാണ് നിർമിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ചെങ്ഡു ജെ -20 ‘മൈറ്റി ഡ്രാഗൺ’ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്ററുകളുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വേരിയന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ, അതിനർഥം ചൈന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സീറ്റുകളുള്ള സ്റ്റെൽത്ത് പോർവിമാനം വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ്. എന്നാൽ, അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് സീറ്റുകളുള്ള ബി -2 സ്പിരിറ്റ് സ്റ്റെൽത്ത് ബോംബർ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്നുണ്ട്.

ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ‌ പ്രകാരം, ചൈനയുടെ പുതിയ യുദ്ധവിമാനം പാരമ്പര്യേതരമായി ഒരു ഹൈ-സ്പീഡ് സ്കൗട്ടായും നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് വിമാനമായും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്നാണ്. എന്നാൽ, രണ്ട് സീറ്റർ സ്റ്റെൽത്ത് ജെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമല്ല. അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്ത് വികസിപ്പിച്ചതും നിർമിച്ചതുമായ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെൽത്ത് യുദ്ധവിമാനമായ ജെ -20 ഒരു ഇരട്ട എൻജിൻ യുദ്ധവിമാനമാണ്. ജെ–20 ഉയർന്ന വേഗം, മികച്ച റേഞ്ച്, പേലോഡ് എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അതിന്റെ നിലവിലെ സ്റ്റോപ്പ്-ഗ്യാപ് എൻജിനുകൾ ആവശ്യമുള്ള ഊർജ്ജം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ പിന്നിലാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ വശവും പിൻ വശങ്ങളും ഗണ്യമായി കൂടുതൽ റഡാറിൽ കുടുങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്.

ചൈന പ്രത്യേകിച്ചും ജെ -20 ന്റെ പ്രൊപ്പൽ‌ഷൻ സിസ്റ്റം മെച്ചപ്പെടുത്താനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഡബ്ല്യുഎസ് -10 സി, ഡബ്ല്യുഎസ് -15 ടർബോഫാൻ എൻജിനുകൾ വികസിപ്പിക്കൽ, വെക്റ്റർ-ത്രസ്റ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, റഡാർ ക്രോസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സെറേറ്റഡ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് നോസിലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ചെങ്‌ഡു ഏരിയൽ‌ ഡിസൈൻ‌ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വർഷങ്ങളായി നൂതനമായ രണ്ട് സീറ്റുകളുള്ള ജെ -20 നിര്‍മാണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് എന്ന വാദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വികസന ശ്രമങ്ങൾ എത്രത്തോളം മുന്നേറി എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കിംവദന്തികൾ പോലും അവ്യക്തമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പോർവിമാനത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിലവിലുണ്ടെന്നോ നിർമാണത്തിലാണെന്നോ എന്നതിന് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് തെളിവുകളോ ഇല്ല.

ചൈനീസ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സീറ്റുകളുള്ള ജെ -20 ഒരു അതിവേഗ യുദ്ധവിമാനമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ്. ഇത് എഫ് -22 റാപ്‌റ്ററിന്റെ പ്രാദേശിക ബോംബർ വേരിയന്റിനായുള്ള ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആശയവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

