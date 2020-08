ഇന്ത്യ 101 ആയുധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചത് തലവേദനയാകും ?

ഓഗസ്റ്റ് 5 നാണ് ആ തീരുമാനം വന്നത്. തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തിന് ഊര്‍ജ്ജം പകരാനെന്ന പേരില്‍ 101 ഇനത്തില്‍ പെട്ട പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിച്ചു. 2020 ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ 2025 ഡിസംബര്‍ വരെയുള്ള വിവിധ കാലം കണക്കാക്കിയാണ് നിരോധനം. സ്‌നൈപ്പര്‍ റൈഫിളുകള്‍ മുതല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് വേധ മിസൈലുകള്‍ വരെയുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തില്‍. എന്നാൽ, ഇത്തരമൊരു നീക്കം രാജ്യത്തിന് നേട്ടമായിരിക്കുമോ എന്നാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാതെ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട്.

ആഗോള ആയുധവിപണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്തൃ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് കൂടി ഓർക്കണം. 2015 മുതല്‍ ആയുധ ഇറക്കുമതിയില്‍ ഇന്ത്യക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. സൗദി അറേബ്യ, ഇന്ത്യ, ഈജിപ്ത്, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ആയുധ ഇറക്കുമതിയിലെ ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളില്‍. വിദേശ നിക്ഷേപം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി 49 ശതമാനമായിരുന്നത് 74 ശതമാനമാക്കി മെയ് മാസത്തില്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ ആയുധ ഇറക്കുമതി നിരോധനം പ്രധാനമായും തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. തേജസ് ജെറ്റ്, അസ്ത്ര മിസൈല്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് കാര്യമായി ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയലാഭത്തിനായി തിരക്കുപിടിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണിതെന്ന വിമര്‍ശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. എങ്കില്‍ പോലും വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ തദ്ദേശീയമായി പ്രതിരോധ വ്യവസായം ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന നീക്കമാണിത്. അതേസമയം, നിരോധിച്ച ആയുധങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നതാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന തന്ത്രപരമായ വെല്ലുവിളി.

സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍/ റഷ്യ, പടിഞ്ഞാറന്‍ യൂറോപ്, ഇസ്രയേല്‍, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും ആയുധങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ആയുധ ഇറക്കുമതി നിരോധനത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ രാജ്യം പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടര്‍ച്ചയായ ഇടവേളയില്‍ ആയുധ ഇറക്കുമതി നിരോധന പട്ടികയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുകയെന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാര മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്ന്.

2014 മുതല്‍ മെയ്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതോടെ പ്രതിരോധ വ്യവസായ മേഖലയിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. പല വിദേശ പ്രതിരോധ കമ്പനികളും ഇന്ത്യയില്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും വിദേശ ആയുധ കമ്പനികള്‍ക്ക് അവരുടെ വിഹിതം ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഡിആര്‍ഡിഒക്ക് ഇസ്രയേല്‍, റഷ്യ, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും റഡാര്‍, ജെറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ കൈമാറി കിട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

നേരത്തെ തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിച്ച പോര്‍വിമാനമായ എച്ച്എഫ് 24 മാരുത്, സൈനിക ടാങ്കായ അര്‍ജുന്‍ എന്നിവയുടെ നിര്‍മാണം പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയില്‍ വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. നിര്‍മാണത്തിനെടുത്ത കാലതാമസവും സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പഴക്കവുമൊക്കെ ആയിരുന്നു വെല്ലുവിളിയായത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇറക്കുമതി നിരോധനം വിജയിക്കണമെങ്കില്‍ ഈ വെല്ലുവിളികള്‍ മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

