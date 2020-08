അമേരിക്കയുടെ എംക്യു -9 ഡ്രോണുകളെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയതോ? കൂട്ടിയിടിച്ചു കത്തിയോ?

അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക ശേഷിയുള്ള രണ്ടു ഡ്രോണുകൾ സിറിയയിൽ തീപിടിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുന്ന വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽമീഡിയകളിൽ ഹിറ്റാണ്. സിറിയയിൽ ആകാശത്തുവെച്ച കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ജോടി അമേരിക്കൻ ഡ്രോണുകൾ തകർന്നുവീണ് കത്തി നശിച്ചതായി മിലിട്ടറി ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തകർച്ചയുടെ കാരണവും കൃത്യമായ സാഹചര്യവും അവ്യക്തമായി തുടരുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കിംവദന്തികൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച സിറിയയിലെ ഇഡ്‌ലിബ് പ്രവിശ്യയിലാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പേരുവെളിപ്പെടുത്താത്ത പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മിലിറ്ററി ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ചില വിവരങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും അപകടത്തിന് കാരണമായത് ഏത് തരം ഡ്രോണുകളാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. സംഭവസമയത്ത് ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിട്ടതാണെന്നും കിംവദന്തികളുണ്ട്.

ഓൺ‌ലൈനിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളിൽ തകർന്ന ഡ്രോണുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നതും നിലത്ത് കത്തുന്നതും കാണിക്കുന്നു. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ കില്ലർ ഡ്രോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എംക്യു -9 റീപ്പർ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. ഇത് അമേരിക്ക നിരീക്ഷണത്തിനും സായുധ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. തുർക്കി പിന്തുണയുള്ള ഭീകരരാണ് യുഎസ് ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിട്ടതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ ആറിന് യെമനിലെ ഹൂതികൾ അമേരിക്കയുടെ നിരീക്ഷണ ആളില്ലാ വിമാനം, ജനറൽ അറ്റോമിക്സ് എം.ക്യു.-9 റീപ്പർ തകർത്തത് ഇറാന്റെ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. കരയിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കാവുന്ന എസ്എ–6 ഇറാനിയൻ മിസൈലാണ് ഡ്രോണിനെ തകർത്തത്.

