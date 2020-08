അമേരിക്ക വധിച്ച സുലൈമാനിയുടെ നാമത്തിൽ പുതിയ ആയുധം പുറത്തെടുത്ത് ഇറാൻ

ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ സംഘർഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് ഇറാൻ രണ്ട് പുതിയ മിസൈലുകൾ കൂടി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇറാന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ടിവിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇറാനിലെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡേയിലാണ് പുതിയ രണ്ട് മിസൈലുകൾ അധികൃതർ പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ടിവി അറിയിച്ചു.

ജനുവരിയിൽ നടന്ന യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ ബാഗ്ദാദിലെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാനിയൻ ജനറൽ കാസിം സുലൈമാനിയുടെയും ഇറാഖ് മിലിഷ്യ നേതാവ് അബു മഹ്ദി അൽ മുഹന്ദിസിന്റെയും പേരിലാണ് മിസൈലുകൾ അറിയപ്പെടുക.

ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ പരിധി 1,400 കിലോമീറ്റർ (870 മൈൽ) ആണെന്ന് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അബു മഹ്ദിയുടെ പേരിലുള്ള നാവിക ക്രൂസ് മിസൈലിന് 1,000 കിലോമീറ്റർ (620 മൈൽ) പരിധിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ടിവി അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, പരീക്ഷണത്തിനിടെ സുലൈമാനിയുടെ പേരിലുള്ള മിസൈലിനെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തടഞ്ഞില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ടിവി അറിയിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വിപുലമായ ഡ്രോണുകൾക്കായി ഇറാൻ നാലാം തലമുറ ലൈറ്റ് ടർബോ-ഫാൻ എൻജിനും പുറത്തിറക്കി.

ഇറാനിൽ നിർമിച്ച ഇരട്ട സീറ്റുള്ള കോവർ യുദ്ധവിമാനത്തിനായി ആഭ്യന്തരമായി നിർമിച്ച ‘ഓവ്’ എൻജിന്റെ ഉത്പാദനവും ഇറാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സായുധ സേന, ബഹിരാകാശ പദ്ധതി, ആണവ ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ ഇറാൻ പതിവായി അനാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

2018 ൽ ഇറാനും ആറ് പ്രധാന ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയെ പിൻ‌വലിച്ചു. ഇതിനുശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുകയായിരുന്നു.

