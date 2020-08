ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആണവയുദ്ധ ഭീഷണിയുമായി പാക്ക് മന്ത്രി, ചൈനയും റഷ്യയും കൂടെയുണ്ടെന്ന്?

ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ തുടർച്ചയായി അണ്വായുധ ഭീഷണി മുഴക്കൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നേതാക്കളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പതിവ് ജോലിയാണ്. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും മുന്നറിയിപ്പ് പ്രസ്താവന ഇറക്കാനും മാത്രമെ ഇപ്പോൾ പാക്ക് മന്ത്രിമാർക്ക് കഴിയൂ. ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു ലഭിച്ച ചെറിയൊരു പിന്തുണയുടെ ബലത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അണ്വായുധ ഭീഷണി എന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ആണവയുദ്ധമാണ് പാക്ക് ഭരണകൂട വക്താവ് വീണ്ടും പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. രക്തരൂക്ഷിതവും അന്തിമവുമായ യുദ്ധം നടക്കുമെന്നാണ് റെയിൽവെ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി സമാ ടിവിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഫെഡറൽ റെയിൽ‌വേ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് റാഷിദ് അഹ്മദാണ് ഇത്തരമൊരു ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചാൽ പരമ്പരാഗത യുദ്ധത്തിന് സാധ്യതയില്ല. ഇത് രക്തരൂക്ഷിതമായ, അന്തിമ, ആണവ യുദ്ധമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് പരമ്പാഗത യുദ്ധത്തിന് വേണ്ട ആയുധങ്ങളോ മിസൈലുകളോ പോര്‍വിമാനങ്ങളോ പാക്ക് സേനയുടെ കൈവശമില്ലെന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഇക്കാര്യം പാക്ക് മേധാവി ഇമ്രാൻ ഖാൻ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്.

ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ ചെറുതും ഉഗ്രശേഷിയുളളതുമായ ആയുധങ്ങളുണ്ട്, അത് മുസ്‌ലിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പാക്ക് ആയുധങ്ങൾ അസമിലേക്ക് വരെ എത്താൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 4-6 മാസം വളരെ നിർണായകമാകുമെന്നും അമേരിക്കയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പരാമർശിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൈന, റഷ്യ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് വരാനിരിക്കുന്നതായും റെയിൽവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാൻ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാക്ക് ആർമി മേധാവി ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‌വയുടെ സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും റാഷിദ് സംസാരിച്ചു. പാക്-സൗദി ബന്ധം ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിലാണെന്ന് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ബജ്‌വയെ കാണാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റാഷിദ് പറഞ്ഞത്, സൽമാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ മിക്ക പ്രശ്‌നങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനകം തന്നെ പരിഹരിച്ചിരുന്നു എന്നുമാണ്. റാഷിദ് നേരത്തെയും നിരവധി തവണ ആണവ ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പാക്ക് മന്ത്രിമാരുടേത് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ‘മാപ്പിൽ നിന്ന്’ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആണവ ഭീഷണികള്‍

പാക്കിസ്ഥാനിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് പലപ്പോഴും പ്രധാന വിഷയം അണ്വായുധങ്ങളാണ്. പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ റെയിൽവെ മന്ത്രി വരെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ കൈവശമുള്ള ആറ്റം ബോംബുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ ദിവസവും പ്രസ്തവാന നടത്തുന്നത്. 125 മുതൽ 250 എണ്ണം വരെ അണ്വായുധങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നും ഏതു നിമിഷവും ആക്രമണത്തിനു സജ്ജമാണെന്നുമാണ് പാക്ക് റെയില്‍വെ മന്ത്രി റഷീദ് അഹമ്മദ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അനന്തരഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാതെയാണ് പാക്ക് മന്ത്രിമാര്‍ അണ്വായുധ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് പാക്ക് മന്ത്രിമാർ നടത്തുന്നത്.

അണ്വായുധം പ്രയോഗിച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കും ?

നിലവില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും അണ്വായുധങ്ങള്‍ കൈവശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാധാരണ യുദ്ധം എന്നതിനപ്പുറം അണ്വായുധങ്ങള്‍ പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമാകാം സംഭവിക്കുക. പൂര്‍ണമായ നാശത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്ന അത്യുഗ്രശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ പരിണിതഫലങ്ങള്‍ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞും വർഷങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കും. ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ആണവയുദ്ധക്കളമാക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യും മുന്‍പേ നമ്മള്‍ ഓര്‍ക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

ന്യൂക്ലിയര്‍ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശവും അതിനെത്തുടര്‍ന്ന് തൊട്ടതെല്ലാം കരിച്ചുകളയുന്ന തീഗോളവും വ്യാപിക്കുന്നു. കിലോമീറ്ററുകള്‍ക്കപ്പുറം വരെ ചെന്നെത്തി കണ്ടതെല്ലാം വിഴുങ്ങുന്ന നരകാഗ്‌നിയാകും പിന്നീട് നാം കാണുക. ഉപരിതലത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ഭൂമിക്കടിയിലെ പാറകളും അവശിഷ്ടങ്ങളും വരെ കത്തിചാമ്പലാകും. പാറകളെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിക്കാന്‍ തുടങ്ങും. ചൂടുകാരണം അന്തരീക്ഷത്തില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന ഷോക്ക് വേവ് കെട്ടിടങ്ങളും നിര്‍മിതികളും തകര്‍ത്തെറിയും.

കൂണിന്റെ ആകൃതിയില്‍ വളര്‍ന്നുയരുന്ന തീഗോളത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് വികിരണങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം ഭൂമിയില്‍ നശിക്കാതെ നില്‍ക്കും. ഇവ പിന്നീട് കാന്‍സര്‍ അടക്കമുള്ള മാരകരോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ഭൂമിയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ നശിച്ച് പരിസ്ഥിതി ഊഷരമാകും. അസഹ്യമായ കാലാവസ്ഥ പ്രദേശത്തെ ജീവിക്കാന്‍ ദുസഹമായ ഇടമാക്കി മാറ്റും.

സ്‌ഫോടനസമയത്ത് വലിയ അളവിലുള്ള കാര്‍ബണാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഒരു പാളിയായി ഇത് മാസങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കും. ഇതിന് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇത് ഘനീഭവിച്ച് മഴയായി മാറിയാല്‍ മരണ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

ഹിരോഷിമയില്‍ നാശം വിതച്ചവയ്ക്ക് സമാനമായ നൂറോളം ന്യൂക്ലിയര്‍ ആയുധങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും കൈവശമുണ്ടെന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഡാർക്നസ് വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നു. ഇതു മുഴുവന്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടാല്‍ അഞ്ചു മില്ല്യന്‍ ടണ്‍ കാര്‍ബണായിരിക്കും പുറത്തു വരിക. ഇതു ഭൂമിയുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെത്തി ലോകം മുഴുവന്‍ വ്യാപിക്കും. ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടയും. ഭൂമിയുടെ താപനില താഴും.

മധ്യഅക്ഷാംശ മേഖലകളില്‍ ഓസോണ്‍ പാളിയുടെ 25-40 ശതമാനം വരെ നശിക്കും. എന്നാല്‍ ഉയര്‍ന്ന അക്ഷാംശ മേഖലകളില്‍ ഇതിന്റെ തോത് 50-70 ശതമാനമായിരിക്കും. അള്‍ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികള്‍ നിര്‍ബാധം ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്താന്‍ ഇതു കാരണമാകും. മഴയുടെ അളവില്‍ വലിയ കുറവ് സംഭവിക്കും. വിളകളും കൃഷിയും നശിക്കും. ക്ഷാമം വീണ്ടും ഭൂമിയെ വിഴുങ്ങും. തലമുറകള്‍ ഭക്ഷണമില്ലാതെ നരകിക്കും.

യുദ്ധത്തില്‍ ജയിച്ചാലും സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ നാമാവശേഷമാകും. ഭരണസംവിധാനമെന്നൊന്ന് ഉണ്ടാവുക തന്നെയില്ല. അന്ന് മനുഷ്യര്‍ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ എല്ലാം വീണ്ടും പൂജ്യത്തില്‍ നിന്നും തുടങ്ങേണ്ടി വരും. യുഎസ് സൈന്യം ഹിരോഷിമയ്ക്കു മേല്‍ പ്രയോഗിച്ച ലിറ്റില്‍ ബോയ്, ഫാറ്റ് മാന്‍ തുടങ്ങിയ ബോംബുകള്‍ നശിപ്പിച്ചത് 120,000 ആളുകളെയായിരുന്നു. നേരിട്ടുള്ള പ്രഹരശേഷിക്കുമപ്പുറം എഴുപതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്നത്തെ തലമുറയും അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണോ എന്ന ചിന്ത ഇവിടെയും പ്രസക്തമാകുന്നത്.

ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും പരസ്പരം അണ്വായുധങ്ങള്‍ പ്രയോഗിച്ചാല്‍ ഏകദേശം 1.2 കോടി ജനങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നാണ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തുടര്‍ന്നു വരുന്ന ഇരുപതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ജനങ്ങൾ നരകയാതനകള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

