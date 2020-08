ചൈനീസ് സേനയ്ക്ക് കടലിൽ ഭൂഗർഭ താവളം, മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ ഒളിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ, ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

മേരിക്കയ്ക്കെതിരെ സൈനിക വിന്യാസം ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൈനീസ് നാവിക സേനയ്ക്ക് കൃത്രിമ ദ്വീപുകളിൽ പ്രത്യേകം താവങ്ങളുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. തെക്കൻ ചൈനാക്കടലിലെ ഹൈനാൻ ദ്വീപിൽ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾക്കായി ഭൂഗർഭ താവളം തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് സാറ്റ്‌ലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

റേഡിയോ ഫ്രീ ഏഷ്യയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അമേരിക്കൻ ഇമേജിങ് കമ്പനിയായ പ്ലാനറ്റ് ലാബിൽ നിന്നുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ടൈപ്പ് 093 ന്യൂക്ലിയർ പവേർഡ് അറ്റാക്ക് മുങ്ങിക്കപ്പല്‍ യുലിൻ നേവൽ ബേസിലെ ഭൂഗർഭ തുരങ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. ഇത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ചിത്രം പുറത്തുവരുന്നത്.

‘ബോണ്ട്, ജെയിംസ് ബോണ്ട്’ എന്നാണ് ഒരു ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താവ് ഈ ഫോട്ടോയോട് പ്രതികരിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു സ്പൈ സിനിമയിൽ മാത്രം കാണാനിടയുള്ള ദൃശ്യവുമായാണ് ചൈനയുടെ ഈ ഭൂഗർഭ താവളത്തെ ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അന്തർവാഹിനിയുടെ സാറ്റ്‌ലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അപൂർവ സംഭവമാണെന്നാണ് സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലീ ക്വാൻ യൂ സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസിയിലെ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡ്രൂ തോംസൺ പറയുന്നത്. മേഘങ്ങളില്ലാത്ത ദിവസം വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹം ശരിയായ സമയത്ത് ഓവർഹെഡ് ആകുന്നത് അസാധാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിൽ അസാധാരണമല്ലാത്തത് ചൈനീസ് ഭൂഗർഭ താവളമാണ്. മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ മുതൽ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ വരെയുള്ള നിരവധി സൈനിക ഹാർഡ്‌വെയറുകൾ ബെയ്ജിങ് മറച്ചുവെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നും തോംസൺ പറഞ്ഞു. ഭൂഗർഭ സൗകര്യങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ ചൈനക്കാർക്ക് വളരെയധികം കഴിവുണ്ടെന്നും തോംസൺ പറയുന്നു. ഇത് അവരുടെ തന്ത്രപരമായ സംസ്കാരത്തിന് അനുസൃതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, ചൈനീസ് തീരപ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും തങ്ങളുടെ തീരപ്രദേശത്തെ ആക്രമിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ബോധമുണ്ടെന്നും തോംസൺ പറഞ്ഞു. ഹോങ്കോങ്ങിന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി 300 മൈൽ (470 കിലോമീറ്റർ) ഹൈനാൻ ദ്വീപിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള യൂലിൻ താവളം ചൈനയുടെ നാവിക സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നാണ്.

ഈ വർഷം മെയ് 15 ന് യുഎസ് നാവികസേന തങ്ങളുടെ പി -8 എ പോസിഡോൺ ഇന്റലിജൻസ്, രഹസ്യാന്വേഷണ ജെറ്റുകളിലൊന്ന് യൂലിൻ ബേസിനു സമീപത്തു കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതായി നാവികസേന വക്താവ് റിയാൻ മോംസെൻ പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് മുങ്ങിക്കപ്പലുകളുടെ ആക്രമണ ശേഷി, പ്രവർത്തന പ്രതികരണ സമയം എന്നിവയ്ക്ക് തെളിവുകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. മുങ്ങിക്കപ്പലുകളുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും തുരങ്കങ്ങൾ വഴി മൂടിവയ്ക്കാൻ കഴിയും. ചൈനയുടെ സൈനിക തയാറെടുപ്പുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നിർണയിക്കാനും ഇതിനാൽ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയ മുങ്ങിക്കപ്പലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ടൈപ്പ് 093 ആണെന്നാണ് ന്യൂക്ലിയർ ത്രെറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വക്താവ് പറഞ്ഞത്. ടൈപ്പ് 093 മൂന്ന് പതിപ്പുകളിലായാണ് വരുന്നത്. ടോർപ്പിഡോകളും ക്രൂസ് മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ ആക്രമണത്തിന് സജ്ജമാക്കാനാകും.

English Summary: Satellite photos appear to show Chinese submarine using underground base