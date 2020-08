4 സമുദ്ര പ്രദേശങ്ങളിൽ യുദ്ധപ്രതീതി! യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ, പോർവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു ചൈന

അമേരിക്കയെയും തായ്‌വാനെയും വെല്ലുവിളിച്ച് ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ യുദ്ധമുന്നൊരുക്കം. നാല് സമുദ്ര പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൈന ഒരേസമയം സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുകയാണ്. ഇത് അമേരിക്കയുമായും തായ്‌വാനുമായും ഏറ്റുമുട്ടലിനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ, പോർവിമാനങ്ങൾ, മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈനികാഭ്യാസം ചൈന നടത്തുന്നത് അപൂർവ സംഭവമാണ്.

അമേരിക്കക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ചൈന മുന്നിട്ടിറങ്ങില്ലെങ്കിലും ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ സേനയെ അണിനിരത്താനുള്ള കഴിവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സൈനികാഭ്യാസം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. നാല് സ്ഥലങ്ങളിലെ മാരിടൈം സേഫ്റ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകൾ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും അഭ്യാസങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പി‌എൽ‌എ) മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അഭ്യാസങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി അറിയിച്ചു. തെക്കൻ ചൈനാക്കടലിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ, കിഴക്കൻ ചൈനാ കടൽ, വടക്ക് മഞ്ഞക്കടൽ, മഞ്ഞക്കടലിന്റെ ഉൾക്കടലായ ബോഹായ് ഗൾഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സൈനികാഭ്യസങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

തർക്കമുള്ള ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിൽ, തെക്കൻ ദ്വീപ് പ്രവിശ്യയായ ഹൈനാൻ പ്രദേശം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ സൈനികാഭ്യാസത്തിനായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൈനയുടെ രണ്ട് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളിൽ ഒന്ന് ഹൈനാനിലാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഹൈനാനിന്റെ വടക്ക്, ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിലെ ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് പ്രവിശ്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശവും സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കിഴക്കൻ ചൈനാ കടലിൽ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലെയും നീക്കത്തിനു പി‌എൽ‌എ നാവികസേന അടുത്തിടെ സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ചൈനയുടെ ട്വിറ്ററിന് തുല്യമായ വെയ്‌ബോയിൽ ഈസ്റ്റേൺ തിയേറ്റർ കമാൻഡ് പറഞ്ഞു. തത്സമയ നാവികാഭ്യാസ വേളയിൽ ലിയാൻ‌യുങ്കാങ്ങിനടുത്തുള്ള മഞ്ഞക്കടലിന്റെ ഒരു പ്രദേശം ശനിയാഴ്ച മുതൽ ബുധനാഴ്ച വരെ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, ബോഹായ് ഗൾഫിലെ തങ്‌ഷാനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രദേശം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

സൈന്യത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പരിശീലനവും അഭ്യാസങ്ങളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചൈന ഒരേസമയം നാല് സമുദ്ര മേഖലകളിൽ സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അസാധാരണമാണ്. ജൂലൈയിലും ദക്ഷിണ ചൈനാ കടൽ, കിഴക്കൻ ചൈനാ കടൽ, മഞ്ഞക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൈന സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് രണ്ട് യുഎസ് വിമാനവാഹിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിൽ തന്ത്രപരമായ വ്യോമ പ്രതിരോധ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.

