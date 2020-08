ചൈനീസ് സൈനിക താവളത്തിനു മുകളിലൂടെ പറന്നത് യു-2 ചാര വിമാനം, സൈനികാഭ്യാസം മുടങ്ങി?

തത്സമയ-സൈനികാഭ്യാസത്തിനിടെ യുഎസ് സൈനിക വിമാനം ചൈനീസ് വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയെന്ന് ആരോപണം. ഇത് ശരിയല്ലെന്നും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുമെന്ന് ചൈന അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മിസൈലുകളും പോർവിമാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചൈനീസ് സേനകളുടെ സൈനികാഭ്യാസം ന‍ടക്കുന്നത്.

പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ (പി‌എൽ‌എ) തത്സമയ പരിശീലനത്തിനിടെ യുഎസ് യു -2 രഹസ്യാന്വേഷണ വിമാനം ചൈനീസ് വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറന്നിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷം ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും യുഎസ് ആർ‌സി -135 എസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിമാനം ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിനു മുകളിലൂടെ പറന്നു.

യുഎസ് വിമാനം കിഴക്ക് നിന്ന് ബാഷി ചാനൽ കടന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനാ കടലിലേക്ക് പോയി. ഇതേ റൂട്ടിലാണ് മടങ്ങിയതെന്നും ബെയ്ജിങ് ആസ്ഥാനമായുള്ള തിങ്ക് ടാങ്ക് സൗത്ത് ചൈന സീ പ്രോബിംഗ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (എസ്‌സി‌എസ്‌പി‌ഐ) പറഞ്ഞു. ഹൈനാൻ ദ്വീപിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ തീരത്ത് കടലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പി‌എൽ‌എ അഭ്യാസത്തിനടുത്താണ് ഇത് വന്നതെന്ന് ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സൈനിക അഭ്യാസത്തിനിടെ ചാരവിമാനങ്ങളെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് അയച്ചതിന് ചൈനീസ് വിദേശ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ യുഎസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തി.

യുഎസ് ചാരവിമാനത്തിന്റെ അതിക്രമം ചൈനയുടെ സാധാരണ സൈനികാഭ്യാസത്തെയും പരിശീലന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് വു ക്വിയാൻ പറഞ്ഞു. ചൈനയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള വായു, സമുദ്ര സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളും പ്രസക്തമായ രാജ്യാന്തര നയങ്ങളും ഇത് ലംഘിച്ചുവെന്ന് ചൈനീസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

യുഎസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ നടപടി എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമായിരുന്നു, ഇത് നഗ്നമായ പ്രകോപനപരമായ നടപടിയാണെന്നും വു പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് പി‌എൽ‌എ നിലവിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സമുദ്രങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

മൂന്ന് സമുദ്രങ്ങളിൽ ഒരേസമയം അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ, ഒരേസമയം മൂന്ന് ദിശകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശത്രുക്കളോട് പോരാടാനുള്ള കഴിവ് ചൈന പരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതിനർഥം. ഉദാഹരണത്തിന് തായ്‌വാൻ, ജപ്പാൻ, യുഎസ് എന്നിവർ മൂന്നു ഭാഗത്തുനിന്നു വന്നാൽ നേരിടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് സൈനികാഭ്യാസമെന്ന് ചൈനീസ് സൈനിക വിദഗ്ധൻ നി ലെക്സിയോംഗ് ഷാങ്ഹായ് പറഞ്ഞു.

∙ യു–2: ശീതയുദ്ധകാല വിമാനം പരിഷ്കരിച്ചത്

ആയുധങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യു -2 യുഎസ് ഇൻവെന്ററിയിലെ ഏറ്റവും പഴയ വിമാനമാണ്. ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സൈനിക ശക്തി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ മോഡൽ 1950 കളിലാണ് പറന്നത്. ആന്റിക്രാഫ്റ്റ് മിസൈലുകളുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ആ ആദ്യകാല മോഡലുകൾ 70,000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ പറന്നിരുന്നു. ഇത് യു-2 ന്റെ ആദ്യകാല നേട്ടമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഗണ്യമായ നവീകരണം നടത്തി.

യു -2-കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ദീർഘദൂര നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനാൽ, അവർക്ക് ഡസൻ മൈൽ അകലെ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനും ചിത്രീകരിക്കാനും കഴിയും. ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്, ലോംഗ് റേഞ്ച് ഇൻഫ്രാറെഡ്, ഇലക്ട്രോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസറുകൾ ഉണ്ട്.

English Summay: US spy planes fly into Chinese airspace during drills, 2nd day in a row