പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പ്! ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് 2 ‘ഫാൽക്കൺ’ കൂടിയെത്തും

രാജ്യത്തെ വ്യോമാതിർത്തി നിരീക്ഷണത്തിനായി ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു. പാക്ക്, ചൈന വെല്ലുവിളികൾ ശക്തമായതോടെയാണ് രണ്ട് ഫാല്‍ക്കൺ റഡാറുകൾ കൂടി വാങ്ങുന്നത്. എയർബോൺ ഏർലി വാണിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ഘടിപ്പിച്ച (AWACS) വിമാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ 100 കോടി ഡോളറിന്റെ കരാർ ഒപ്പുവെക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ നിരവധി ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും ഉയർന്ന ചെലവ് കാരണം കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

റഷ്യൻ ഇല്യുഷിൻ -76 ഹെവി-ലിഫ്റ്റ് വിമാനത്തിലാണ് ഇസ്രയേലി ഫാൽക്കൺ റഡാർ ഘടിപ്പിക്കുക. 2009-2011ൽ 110 കോടി ഡോളറിന്റെ കരാർ പ്രകാരം വ്യോമസേനയ്ക്ക് മൂന്ന് ഫാൽക്കൺ റഡാറുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഗ്രേഡുകളുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫാൽക്കൺ റഡാറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മികച്ചതായിരിക്കും.

ബാലക്കോട്ട് ആക്രമണങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ പാക്ക് പോർവിമാനങ്ങളുമായുള്ള വ്യോമാക്രമണത്തിലും ശക്തമായ ‘ആകാശത്തിലെ കണ്ണുകൾ’ ഉള്ള അധിക എഡബ്ല്യുഎസിഎസിന്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ചൈനയുമായി നടന്ന സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിലും കൂടുതൽ എഡബ്ല്യുഎസിഎസിന്റെ ആവശ്യകത മനസിലായിട്ടുണ്ട്.

ആധുനിക യുദ്ധത്തിൽ എഡബ്ല്യുഎസിഎസ് അല്ലെങ്കിൽ AEW & C ( എയർബോൺ ഏർലി വാണിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ) ഘടിപ്പിച്ച വിമാനങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. കാരണം പോർവിമാനങ്ങളെയും ക്രൂസ് മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും കണ്ടെത്താനും ട്രാക്കുചെയ്യാനും ഇതുവഴി കഴിയും. ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ ചലനം പോലും രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.

ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈനയും പാക്കിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുന്നിലാണ്. ചൈനയ്‌ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള റഡാറുകൾ 30 എണ്ണമുണ്ട്. ചൈനയിൽ കോങ് ജിങ് -2000 ‘മെയിന്റിങ്’, കെ‌ജെ -200 ‘മോത്ത്’, കെ‌ജെ -500 വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 30 ലധികം റഡാർ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ 8 മുതല്‍ 10 വരെ ചൈനീസ് കാരക്കോറം ഈഗിൾ ZDK-03 എഡബ്ല്യുഎസിഎസ്, സ്വീഡിഷ് സാബ് -2000 AEW & C എന്നിവ ഉണ്ട്.

എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ 400 കിലോമീറ്റർ പരിധിയും 360 ഡിഗ്രി കവറേജുമുള്ള മൂന്ന് ഫാൽക്കൺ എഡബ്ല്യുഎസിഎസും രണ്ട് തദ്ദേശീയ ‘നേത്ര’ എഇയു & സി വിമാനങ്ങളുമുണ്ട്. 250 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ 240 ഡിഗ്രിയിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള തദ്ദേശീയ റഡാറുകൾ ബ്രസീലിയൻ എംബ്രെയർ -145 ജെറ്റുകളിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ആയുധ വിതരണക്കാരിൽ ഒന്നാണ് ഇസ്രയേൽ. കരയിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന ബറാക് മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ, സ്പൈഡർ ആന്റി-എയർക്രാഫ്റ്റ് മിസൈലുകൾ, പൈത്തൺ, ഡെർബി എയർ-ടു-എയർ മിസൈലുകൾ, ക്രിസ്റ്റൽ മേസ്, സ്പൈസ് -2000 ബോംബുകൾ എന്നിവ കൂടാതെ നിരവധി ഡ്രോണുകളും റഡാര്‍ സംവിധാനങ്ങളും ഇസ്രയേൽ നൽകുന്നുണ്ട്.

