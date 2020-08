ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ, ഒരു ഭാഗത്ത് അമേരിക്കൻ കപ്പലുകളും

ചൈനയ്ക്കെതിരെ കരയിലും കടലിലും വ്യോമ തലത്തിലും പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ഗാൽവാൻ ഏറ്റുമുട്ടൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിൽ യുദ്ധക്കപ്പൽ വിന്യസിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനെതിരെ ചൈനക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ ചൈനാ കടൽ പ്രദേശത്ത് യുദ്ധക്കപ്പൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ അമേരിക്കയുടെ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും പോർവിമാനങ്ങളും പ്രദശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിന്റെ മറുഭാഗത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സേനകളുമായി ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ വിന്യാസം ചൈനീസ് സർക്കാരിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചയിൽ തർക്ക പ്രദേശത്ത് യുദ്ധക്കപ്പലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചൈന പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

ചൈനീസ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദക്ഷിണ ചൈനാ കടൽ അവരുടേതാണ്, തർക്ക പ്രദേശത്ത് മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ശത്രുത കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടൽ മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചതിൽ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ നാവികസേന തങ്ങളുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലുടനീളം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനക്കാർ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന മലാക്ക കടലിടുക്കിലും നിരീക്ഷണം സജീവമാക്കി.

അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ഡിസ്ട്രോയറുകളും ഫ്രിഗേറ്റുകളും ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടൽ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പതിവ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനിക കപ്പലുകളുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾക്ക് സമീപമുള്ള മലാക്ക കടലിടുക്കിലും ചൈനീസ് നാവികസേന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വഴിയിലും ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാവികസേന പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Indian Navy Sent Warship To South China Sea After Ladakh Clash: Report