ചൈനയെ നിലയ്ക്കുനിർത്താൻ 6 മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ, പദ്ധതിക്ക് ഒക്ടോബറിൽ തുടക്കമാകും

ചൈനയെയും പാക്കിസ്ഥാനെയും നിലയ്ക്കുനിർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കായി ആറ് പരമ്പരാഗത മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ നിർമിക്കുന്നു. ഇതിനായി 55,000 കോടി രൂപയുടെ മെഗാ പദ്ധതിക്കായി ലേലം വിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ എൽ ആൻഡ് ടി ഗ്രൂപ്പും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മസഗാവ് ഡോക്സ് ലിമിറ്റഡും (എംഡിഎൽ) ആണ്. വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി തൈസെൻക്രൂപ്പ് മറൈൻ സിസ്റ്റംസ് (ജർമനി), നവന്റിയ (സ്പെയിൻ), നേവൽ ഗ്രൂപ്പ് (ഫ്രാൻസ്) എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുങ്ങിക്കപ്പൽ പദ്ധതി ഒക്ടോബറോടെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

മികച്ച സൈനിക സംവിധാനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും തദ്ദേശീയമായി നിർമിക്കുന്നതിനും ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര കമ്പനികളെ പ്രമുഖ വിദേശ പ്രതിരോധ കമ്പനികളുമായി കൈകോർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ പദ്ധതി. കടലിലെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ നാവിക സേന വൻ പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യക്ക് കീഴില്‍ ആറു മുങ്ങിക്കപ്പലുകളാണ് നിർമിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത്യാധുനിക ഡീസൽ -ഇലക്ട്രിക്ക് മുങ്ങികപ്പലുകളാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ നിർമിക്കുക. പ്രൊജക്ട് 75 പദ്ധതിക്ക് 55,000 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ വിദേശ കമ്പനികളുമായി ചേർന്നാണ് ആറു മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും നിർമിക്കുക. മോദി സർക്കാരിന്റെ നയതന്ത്ര പങ്കാളിത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം പ്രതിരോധ പദ്ധതിയാണിത്. ഇതിനു മുൻപ് നാവികസേനയ്ക്കായി 111 യൂട്ടിലിറ്റി ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ നിര്‍മാണ പദ്ധതിയും മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

മുങ്ങിക്കപ്പൽ നിർമാണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ ശേഷി ഇതിനകം അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെക്നോളജിയിലെ പ്രാവീണ്യം, കപ്പൽ നിർമാണത്തിലെ പ്രവൃത്തിപരിചയം സാമ്പത്തിക ശേഷി എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് കമ്പനികളെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ അവസരം നൽകുക. പദ്ധതി വിജയിച്ചാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കു കൂടി മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യക്ക് കീഴിൽ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കും.

∙ പ്രോജക്ട് 75 ഐ

പ്രോജക്ട് 75 ഐ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 6 മിസൈൽവേധ അന്തർവാഹിനികളാണു വികസിപ്പിക്കുക. ചൈന, പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീഷണി നേരിടാൻ ശേഷിയുള്ള അന്തർവാഹിനികൾ, നാവിക സേനയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാവും രൂപകൽപന ചെയ്യുക.

ക്രൂസ് മിസൈൽ, അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ, കടലിനടിയിൽ ശത്രു നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നൂതന സെൻസറുകൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കിയ കരുത്തുറ്റ അന്തർവാഹിനികളാണു സേന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡീസൽ – ഇലക്ട്രിക് അന്തർവാഹിനിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആയുധത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ സേന ഉടൻ തയാറാക്കും.

English Summary: Bidding For India's ₹ 55,000 Crore Submarine Project To Start By October