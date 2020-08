ഇത് ചരിത്രനിമിഷം! സൗദിയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഇസ്രയേൽ വിമാനം പറന്നു, യുഎഇയിലേക്ക്

ചരിത്രപരമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലിൽ, ഇസ്രയേലും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള യാത്രാ വിമാനം സൗദി അറേബ്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിലൂടെ പറന്നു. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഇസ്രയേലി, യുഎസ് പ്രതിനിധികളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് എൽ അൽ ഫ്ലൈറ്റ് 971, സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ തെക്കുകിഴക്കായി പറന്ന് അബുദാബിയിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇസ്രയേലി വിമാനത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ വ്യോമാതിർത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ സൗദി അനുമതി നൽകുന്നത്.

ഇസ്രയേലും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള അബ്രഹാം ഉടമ്പടിക്ക് അടിത്തറയിടുന്നതിനായി വിമാനം വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നും ജറുസലേമിൽ നിന്നും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് എമിറാത്തി തലസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുതിർന്ന ഉപദേഷ്ടാവ് ജേർഡ് കുഷ്നർ, യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് റോബർട്ട് ഓബ്രിയൻ, ഇസ്രയേലിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ തലവൻ മെയർ ബെൻ-ഷബ്ബത്ത് എന്നിവരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

സൗദി വ്യോമാതിർത്തി കടക്കുന്നതിലൂടെ, ഇസ്രയേലിന്റെ ബോയിംഗ് 737-900 ജെറ്റിന് യുഎഇയിലെത്താനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് സമയത്തിൽ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ടെൽ അവീവിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിമാനം റിയാദിന് മുകളിലെത്തി. റിയാദിന് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ജറുസലേമിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ട്വിറ്റർ വിഡിയോയിൽ കാണാം. തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പങ്കിട്ട ഒരു വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്രയേൽ പ്രതിനിധി സംഘവുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ വിരൽ കൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് റൂട്ടിന്റെ രൂപരേഖ കാണിക്കുന്നതും കാണാം.

ടെൽ അവീവിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള ചരിത്രപരമായ എൽ അൽ ഫ്ലൈറ്റ് അതിന്റെ വിമാന പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് എമിറേറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് യുഎഇയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മിനിറ്റ് ഒമാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ ഒമാനി വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.

ടെൽ അവീവിൽ നിന്ന് വിമാനം പറന്നുയരുമ്പോൾ തന്നെ കോക്ക്പിറ്റിൽ നിന്ന് പൈലറ്റ് ടാൽ ബെക്കർ സൗദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു സംസാരിച്ചിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യ വഴി വിമാനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം മൂന്നര മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും. പകരം ഞങ്ങൾ കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂർ ആകുമായിരുന്നുവെന്ന് പൈലറ്റ് വിശദീകരിച്ചു.

2018 മുതൽ സൗദി അറേബ്യ ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളെ വ്യോമാതിർത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇസ്രയേൽ വിമാനങ്ങളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർഥന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം സൗദി അറേബ്യ തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉയർന്ന അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘം വിമാനത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്താത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ചാനൽ 12 പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിനും സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും ഇടയിൽ ഔപചാരിക ബന്ധങ്ങളില്ല.

ഈജിപ്തിനും ജോർദാനും ശേഷം ഇസ്രയേലുമായി ഔദ്യോഗിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ അറബ് രാജ്യമാണ് യുഎഇ. പരസ്പര വാണിജ്യ, സുരക്ഷാ താൽപ്പര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഇറാനുമായുള്ള ശത്രുതയുമായി മറ്റ് ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ ഇത് പിന്തുടരുമെന്ന് ഇസ്രായേലി, അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

