മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ കുതിപ്പ്: പിനാക മിസൈലിനായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് 2,580 കോടിയുടെ കരാർ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ‘മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ സംരംഭത്തിന് കരുത്തേകുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിനാക റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചേഴ്സിനു വേണ്ട പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമായി 2580 കോടിയുടെ കരാറാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റ പവർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡുമായും (ടിപിസിഎൽ), എൻജിനീയറിങ് കമ്പനി എൽ ആൻഡ് ടിയുമായാണ് പിനാക റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. പ്രതിരോധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡും (ബി‌എം‌എൽ) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകും.

ടിപിസിഎല്ലും എൽ ആൻഡ് ടിയും ആറ് ആർമി റെജിമെന്റുകൾക്ക് 2,580 കോടി രൂപ ചെലവിൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾ നിർമിക്കും. റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ബി‌എം‌എൽ നൽകും. ആറ് പിനാക റെജിമെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഗൺ എയിമിങ് ആൻഡ് പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റമുള്ള (എജി‌എ‌പി‌എസ്) 114 ലോഞ്ചറുകൾ ടാറ്റാ പവര്‍ ലിമിറ്റഡും 45 കമാൻഡ് പോസ്റ്റുകൾ എൽ ആൻഡ് ടിയും നിർമിച്ചു നൽകും. ആഭ്യന്തരമായി നിർമിച്ച റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്ന 330 വാഹനങ്ങൾ ബി‌എം‌എൽ നൽകും.

സായുധ സേനയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പിനാക റെജിമെന്റുകൾ വടക്ക്, കിഴക്ക് അതിർത്തികളിൽ വിന്യസിക്കും. പിനാക റെജിമെന്റുകൾ 2024 ഓടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതി. പിനാക മൾട്ടിപ്പിൾ ലോഞ്ച് റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം (എം‌എൽ‌ആർ‌എസ്) പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വിഭാഗമായ ഡിആർഡിഒ തദ്ദേശീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്.

പിനാക റോക്കറ്റിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഗെയ്‌ഡഡ്‌ പിനാകയും സേനയുടെ കൈവശമുണ്ട്. നേരത്തെയുള്ള പിനാകയിൽ ഈ സംവിധാനം ഇല്ലായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ റിസേർച്ച് സെന്റർ ഇമ്രാത് ആണ് ഗൈഡഡ് സംവിധാന വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഡിആർഡിഒയ്ക്ക് കീഴിലുള്ളതാണ് ആർസിഐയും.

പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ റോക്കറ്റിന്റെ വഴി നിരീക്ഷിക്കാനും വേണ്ടസമയത്ത് നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും. റോക്കറ്റിന്റെ ദൂരപരിധി 70 കിലോമീറ്ററായും വർധിപ്പിച്ചു. റിസേർച്ച് സെന്റർ ഇമ്രാതിനെ കൂടാതെ ആർമമെന്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്, ഡിഫൻസ് റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ലബോർട്ടറി തുടങ്ങി സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്നാണ് പിനാക വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

English Summary: Make in India: Defence Min inks Rs 2,580-crore deal with Indian companies to procure Pinaka rocket launchers