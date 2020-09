അമേരിക്കൻ ബോംബറിന്റെ 30 മീറ്റർ അടുത്ത് വന്ന് വഴിതടഞ്ഞ് റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ – വിഡിയോ

അമേരിക്ക–റഷ്യൻ പോർവിമാനങ്ങൾ പരസ്പരം വഴിതടയുന്ന വാർത്തകൾ പതിവാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 28 ന്, റഷ്യയിലെ ദക്ഷിണ മിലിട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സേനയിലെ രണ്ട് സു -27 പോർവിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ബോംബറിനെ വഴിതടഞ്ഞു. കരിങ്കടലിലെ നിഷ്പക്ഷ പ്രദേശത്തിനു മുകളിലൂടെ റഷ്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അമേരിക്കൻ ബോംബറിനെ വഴിതടഞ്ഞത്. റഷ്യയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ബോംബറിനെ കണ്ടെത്തുകയും സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ വിട്ടു പ്രതിരോധം തീർക്കുകയുമായിരുന്നു.

യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ ബി -52 എച്ച് തന്ത്രപ്രധാനമായ ബോംബറിനെ കരിങ്കടലിനു മുകളിൽ തടഞ്ഞ സു -27 യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ വിഡിയോ യുഎസ് പ്രതിരോധ വിഷ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർവീസ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. യൂറോപ്പിലെ യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെയും എയർഫോഴ്‌സ് ആഫ്രിക്ക പബ്ലിക് അഫയേഴ്‌സിന്റെയും സ്റ്റാഫ് സാർജറ്റ് ജെയിംസ് കാസൺ പകർത്തിയ ഫൂട്ടേജിൽ റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനം ബോംബറിനടുത്തെത്തി വിമാനത്തിന് മുന്നിൽ പറക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ പൈലറ്റുമാർ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതും പ്രൊഫഷണലല്ലാത്തതുമായ രീതിയിൽ പറന്നുവെന്നാണ് അമേരിക്ക ആരോപിച്ചത്. ബി -52 ന്റെ 100 അടി (30 മീറ്റർ) അടുത്ത് വരെ ഒന്നിലധികം തവണ സുഖോയ് വന്നെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

എന്നാൽ റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സു -27 യുദ്ധവിമാനം വ്യോമാതിർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ പറക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇത്തരം പെരുമാറ്റം അശ്രദ്ധവും അന്തർദ്ദേശീയ വിമാന നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്തുമാണെന്ന് യൂറോപ്പിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ കമാൻഡർ ജനറൽ ജെഫ്രി ഹാരിജിയൻ പറഞ്ഞു.

ഇതുപോലുള്ള നീക്കങ്ങൾ വിമാനങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടി സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു, അനാവശ്യവും രാജ്യാന്തര വിമാന നിയമങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതുമാണിത്. റഷ്യൻ വിമാനം രാജ്യാന്തര വ്യോമാതിർത്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഉൾപ്പെടുന്ന വിമാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ കൂടി അപകടത്തിലാക്കുന്നതാണ് ഈ നീക്കം. 38 വിദേശ ചാര വിമാനങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റഷ്യയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

