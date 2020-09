അംബാലയിലെ റഫാലിന് പ്രാവുകൾ ഭീഷണി, കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

സെപ്റ്റംബർ 10 ന് രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലെ അംബാല വ്യോമതാവളത്തിൽ 17-ാമത്തെ സ്ക്വാഡ്രണിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. ചടങ്ങിൽ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങിനൊപ്പം ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഫ്ലോറൻസ് പാർലിയും ചേരാനാണ് സാധ്യത. ജൂലൈ 29 നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ച് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ അംബാലയിലെ റഫാലുകൾക്ക് പക്ഷികൾ ഭീഷണിയാണെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.

അംബാലയിലെ എയർഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷനിൽ പക്ഷികളുടെ സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷികൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ വിമാനത്തിന് ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കാം. എയർഫീൽഡിലെ പക്ഷികൾക്ക് കാരണം ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തെ മാലിന്യങ്ങളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അംബാല വ്യോമസേനാ സ്റ്റേഷനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രാവുകളെ നിയന്ത്രിക്കണെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ജൂലൈ 29 ന് ലഭിച്ച അഞ്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ മൂന്ന് സിംഗിൾ സീറ്ററുകൾ, രണ്ട് ഇരട്ട സീറ്ററുകൾ എന്നിവ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും ലഡാക്കിലെയും പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ വിപുലമായ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും 36 റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കായി 2016 ൽ 8.7 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കത്തിനിടയിൽ അഞ്ച് റഫാലുകളുടെ വിതരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Indian Air Force's Rafale Jets in Danger Due to Bird Menace near Ambala Air Station