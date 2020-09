ഹൈപ്പർസോണിക്: പുതിയ മിസൈൽ ടെക്നോളജി ചൈനയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്

ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ ശക്തി ഇരട്ടിയായി വർധിപ്പിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 7 നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടന്നത്. അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം ഒരോ ദിവസവും കൂടുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പരീക്ഷണമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികാസം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയേയും പുതിയ ആയുധങ്ങളും പ്രതിരോധ ടെക്നോളജികളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.

തദ്ദേശീയ ഹൈപ്പർസോണിക് ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ വെഹിക്കിൾ (എച്ച്എസ്ടിഡിവി) അടുത്ത തലമുറ ആയുധങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ ആന്റി-ഷിപ്പ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ നീക്കത്തെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവുമാണിത്. ചൈനീസ് ആന്റി–ഷിപ്പ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹൈപ്പർസോണിക് ടെക്നോളജി.

ഡി‌ആർ‌ഡി‌ഒ ( പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന) ആണ് എച്ച്ആർ‌ടി‌ഡി‌വി ടെസ്റ്റ് പേടകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇത് ഹ്രസ്വ ദൂര പരിധിയുള്ള, പോര്‍മുനകൾ വഹിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. ഒരു ആന്റി-ഷിപ്പ് മിസൈലിന്റെ അതേ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇതിനും കഴിയും. നിലവിലെ മിസൈലുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പരിധിയിൽ വർധിച്ച വേഗം ലഭിക്കുന്നതാണിത്. ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവയുടെ വേഗം കാരണം ശത്രുക്കൾക്ക് കണ്ടെത്താനും പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രയാസകരമാക്കും.

എച്ച്എസ്ടിഡിവി വിക്ഷേപണം ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ വൈകിയതായി തോന്നുന്നു. പ്രദേശത്തെ ഷിപ്പിങിന് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് മെസേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് ഇന്റലിജൻസ് (ഒ‌സി‌എൻ‌ടി) നിരീക്ഷകർ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. Twitterdetresfa_ എന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 20-22 തീയതികളിൽ ഒരു വിക്ഷേപണ സാധ്യത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇത് പിന്നീട് മാറ്റിവച്ചു. അന്തിമ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 7 ന് പുലർച്ചെ 4.30 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 8 ന് രാവിലെ 8.30 വരെ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചിട്ടിരുന്നു. കാലതാമസം നേരിട്ടെങ്കിലും പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു.

ബ്രഹ്മോസ് -2 എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൈപ്പർസോണിക് ആന്റി-ഷിപ്പ് മിസൈൽ നിർമാണവുമായി ഡിആർഡിഒ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വൈകാതെ തന്നെ പരീക്ഷിക്ക‌ുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ശബ്ദത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടി വേഗത്തിൽ പറക്കുന്നതാണ്. മാക് 3 ആണ് വേഗം. റഷ്യയുമായി സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇത് പി -800 ഒനിക്സ് മിസൈലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ഉയർന്ന ക്രൂസിങ് വേഗത്തിൽ എത്താൻ ഒരു റാംജെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

യാന്ത്രികമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ജെറ്റ് എൻജിനാണ് റാംജെറ്റുകൾ. എന്നാൽ ഊർജ്ജം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇത് ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ അവയെ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഒരു ലോഞ്ച് ബൂസ്റ്ററും ആവശ്യമാണ്. ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ മാക് 6 നെക്കാൾ വേഗത്തിൽ പറക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി വേഗമുള്ളതായിരിക്കും. സൂപ്പർസോണിക് ജ്വലന റാംജറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രാംജെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു റാംജെറ്റിനേക്കാൾ ലളിതമാണ്, പക്ഷേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇതിലും വേഗത്തിൽ പോകാനും സാധ്യമാക്കും.

റഷ്യൻ 3 എം 22 സിർക്കോൺ ആണ് ഹൈപ്പർസോണിക് ആന്റി-ഷിപ്പ് മിസൈലിന്റെ നിലവിലെ അളവ് കോല്‍. ഇത് ഇപ്പോൾ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലും അന്തർവാഹിനികളിലും സേവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. സംയുക്ത ഇന്ത്യൻ-റഷ്യ പദ്ധതിയായ ബ്രഹ്മോസ് -2 സിർക്കോണിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതായി തോന്നുന്നു. എന്നാൽ എച്ച്എസ്ടിഡിവി ബ്രഹ്മോസ് -2 മായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന എതിരാളിയായ ചൈന അതിവേഗം നാവിക ശേഷി വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിന് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളും വലിയ ഡിസ്ട്രോയറുകളും ഫ്രിഗേറ്റുകളും അന്തർവാഹിനികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ചൈനയിൽ ഹൈപ്പർസോണിക് ആന്റി–ഷിപ്പ് മിസൈൽ ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിരവധി ആധുനിക ആയുധ പദ്ധതികളുണ്ട്. അവരുടെ പല യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ആന്റി–ഷിപ്പ് മിസൈലുകൾ വഹിക്കുന്നതാണ്. ആന്റി–മിസൈൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ചൈനീസ് കപ്പലുകളിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഹൈപ്പർസോണിക് ആന്റി-ഷിപ്പ് മിസൈലുകൾ ചൈനീസ് നേവിക്ക് തലവേദനയാകും.

