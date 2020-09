തായ്‌വാൻ ദ്വീപിന് സമീപം ചൈനീസ് പോർവിമാനങ്ങൾ വട്ടമിട്ട് പറക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും പതിനെട്ടോളം പോർവിമാനങ്ങള്‍ വ്യോമപരിധിയിലേക്ക് വന്നുവെന്ന് തായ്‌വാന്റെ സൈനിക വക്താവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ചൈനയ്ക്കെതിരെ തായ്‌വാൻ പ്രകോപനപരമായ നീക്കങ്ങളൊന്നും നടത്തുകയില്ല, ചൈനീസ് സൈന്യം ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചാക്രമിക്കുമെന്നും സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തായ്‌വാൻ കടലിടുക്കിൽ ഉടനീളം വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ചൈനീസ് പോർവിമാനങ്ങള്‍ തായ്‌വാൻ വ്യോമാതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചൈനീസ് സേനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനപരമായ നീക്കങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ബോംബറുകളും 16 പോർവിമാനങ്ങളുമാണ് തായ്‌വാൻ കടലിടുക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വന്നത്. ചൈനയിൽ നിന്ന് 19 സൈനിക വിമാനങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം തന്നെയാണ് ശനിയാഴ്ച തായ്‌വാനിലെ വ്യോമ പ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് പറന്നത്.

രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും തായ്‌വാൻ സൈന്യം ചൈനീസ് ജെറ്റുകളെ തുരത്തുകയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർക്ക് റേഡിയോ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. 12 ജെ–16, രണ്ട് ജെ–10, രണ്ട് ജെ–11, രണ്ട് എച്ച്–6 ബോംബറുകൾ, ഒരു വൈ–8 എസ്ഡബ്ലിയു ആണ് തായ്‍‌വാന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നത്. ചൈനീസ് പോർവിമാനങ്ങളെ നേരത്തെ തന്നെ തായ്‌വാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈല്‍ സംവിധാനം നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ചൈനയുടെ പതിവ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യമെന്താണെന്ന് തായ്‌വാൻ സൈന്യത്തിന് അറിയില്ല. എന്നാൽ, ആദ്യം ആക്രമിക്കാൻ തായ്‌വാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങില്ല. പക്ഷേ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചും ആക്രമിക്കുമെന്ന് തായ്‌വാൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Taiwan will 'fire back' if attacked by China: military source