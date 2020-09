ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ബഹിരാകാശത്തും ചൈനീസ് ‘യുദ്ധം’, സാറ്റലൈറ്റുകൾ തകർക്കാൻ നീക്കം

അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ ചൈനീസ് ‘ടെക് സൈന്യം’ ബഹിരാകാശത്തും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ചൈന എയ്‌റോസ്‌പേസ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ (കാസി) കണക്കനുസരിച്ച്, 2007 മുതൽ 2018 വരെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചൈന നിരവധി സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി എന്നാണ്. 2017 ൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾക്കു നേരെയും ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി.

ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളുടെ കംപ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ ഹാക്കിങ് നടത്താൻ ചൈനീസ് ഹാക്കർമാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായി 2017 ലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. അന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ചു. 2012 ലും ഹാക്കിങ് ശ്രമം നടന്നു. ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണവും. ഇസ്രോയുടെ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ലബോറട്ടറിയുടെ നിയന്ത്രണം ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു അന്ന് ശ്രമം.

ജിയോസിൻക്രണസ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ ബഹിരാകാശ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിന് ചൈനയ്ക്ക് നിരവധി കൗണ്ടർ സ്പേസ് സാങ്കേതികവിദ്യകളുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2019 ലാണ് ഇന്ത്യ ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പദ്ധതികൾ ചൈനയുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

ചൈനയിലെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പി‌എൽ‌എ) ശത്രുവിനെ അന്ധരാക്കാനും ബധിരരാക്കാനുമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ബഹിരാകാശവാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കുകയോ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സൈബർ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള കഴിവ് ചൈനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (എൽ‌എസി) ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. എൽ‌ഐ‌സിയിലെ ചൈനീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നാലോ ആറോ സാറ്റലൈറ്റുകൾ വേണമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉയർന്ന മിഴിവുള്ള സെൻസറുകളും ക്യാമറകളും വേണമെന്ന് എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

English Summary: China carried out multiple attacks against Indian satellites: US report