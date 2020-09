പുതിയ തേജസ് എംകെ1എ: ലോക ശക്തികളോട് മത്സരിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ‘വജ്രായുധം’

പാക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കൂടുതൽ അത്യാധുനിക പോർവിമാനങ്ങൾ വൈകാതെ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഭാരംകുറഞ്ഞ പോര്‍വിമാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ തേജസിന്റെ പുതിയ രൂപമായ തേജസ് എംകെ1എയും വരികയാണ്. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയ്റോനോട്ടിക്കല്‍ ലിമിറ്റഡിന് കീഴിലുള്ള എആര്‍ഡിസി ( എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് റിസര്‍ച്ച് ആൻഡ് ഡിസൈന്‍ സെന്റര്‍) യിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത പോര്‍വിമാനങ്ങളില്‍ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതുമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തേജസ് എംകെ1എ നിര്‍മിക്കുക.

ഇപ്പോള്‍ നിശ്ചയിച്ച സമയങ്ങളില്‍ എച്ച്എഎല്‍ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ തേജസ് എംകെ1എ പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം മുതല്‍ പരിശീലനപ്പറക്കല്‍ ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം പുതിയ പോര്‍വിമാനങ്ങളുടെ 200 പരിശീലന പറക്കലുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ തേജസ് എംകെ1എ 2022-23 ഓടെ പൂര്‍ണ സജ്ജമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ 83 തേജസ് എംകെ1എ പോര്‍വിമാനങ്ങളാണ് എച്ച്എഎല്‍ നിര്‍മിക്കുക. തേജസ് പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ പോര്‍വിമാനായിരിക്കും എകെ1എ എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഏതാണ്ട് 38,000 കോടിയുടെ കരാറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷം അവസാനപാദത്തില്‍ തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

എയ്റോനോട്ടിക്കല്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഏജന്‍സിയുമായി (എഡിഎ) ചേര്‍ന്ന് എആര്‍ഡിസിയാണ് എംകെ1എ യുടെ ഡിസൈന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുക. തേജസ് പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം എച്ച്ടിടി 40 (പരിശീലക വിമാനം), ഐജെടി (ഇന്റര്‍മീഡിയറ്റ് ജെറ്റ് ട്രെയിനര്‍), യുഎവി (പൈലറ്റില്ലാ ചെറുവിമാനങ്ങള്‍) എന്നിവയുടെ പദ്ധതികളിലും എച്ച്എഎലും ഉപവിഭാഗമായ എആര്‍ഡിസിയും ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

കരാര്‍ ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തേജസ് എംകെ1എ പറന്നുയരുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 83 എംകെ1എ തേജസ് പോര്‍വിമാനങ്ങളാണ് കരാറിന്റെ ഭാഗമായി നിര്‍മിക്കപ്പെടുക. ആദ്യ പോര്‍വിമാനം കൈമാറി ആറ് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ എല്ലാ പോര്‍വിമാനങ്ങളും നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുമെന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയറോനോട്ടിക്കല്‍ ലിമിറ്റഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സര്‍വസജ്ജമായ 73 പോര്‍വിമാനങ്ങളും പരിശീലനത്തിനായി 10 പോര്‍വിമാനങ്ങളുമാണ് നല്‍കുക.

തേജസ് എംകെ1എയുടെ വരവ് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ കരുത്ത് വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നുറപ്പ്. വായുവില്‍ നിന്നും വായുവിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന അസ്ത്ര എംകെ1 മിസൈലുകള്‍ എംകെ1എ പോര്‍വിമാനത്തില്‍ ഘടിപ്പിക്കാനാകും. നേരിട്ട് കാണാനാവാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് തൊടുക്കുന്ന ബിവിആര്‍ യുദ്ധരംഗത്ത് തേജസ് എംകെ1എ പോര്‍വിമാനത്തിന് ഇതുവഴി മുന്‍തൂക്കം ലഭിക്കും. ദീര്‍ഘദൂര മിസൈലുകള്‍ക്കൊപ്പം ഹ്രസ്വദൂര മിസൈലുകളും ഈ തേജസ് പോര്‍വിമാനത്തിന് വഹിക്കാനാകും. പോര്‍വിമാനം സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ 2ഡി, 3ഡി ഭൂപടങ്ങളും തേജസ് എംകെ1എയെ കൂടുതല്‍ ശേഷിയുള്ളതാക്കുന്നു.

English Summary: Upgraded Tejas fighter, touted as 'real desi game-changer', to fly in 2022-23