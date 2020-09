ചൈനീസ് സൈനികർ കരഞ്ഞത് പേടിച്ചിട്ടല്ലെന്ന് സർക്കാർ പത്രം, വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത്

രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ചൈനീസ് സൈനികരെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് വിന്യസിക്കുന്നതും ഇതിനിടെ ചിലർ കരയുന്നതുമായ വിഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. തായ്‌വാൻ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ വിഡിയോ സോഷ്യൽമീഡിയകളിലൂടെ ഹിറ്റാക്കിയത്. എന്നാൽ, സേനയ്ക്ക് ഏറെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ നിമിഷം തന്നെ ചൈനീസ് സോഷ്യൽമീഡിയകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, സംഭവം രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് സൈനികരുടെ കരച്ചിൽ സംബന്ധിച്ച് ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ - ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് തന്നെ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ചൈനീസ് ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അതിർത്തിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ പേടിച്ചിട്ടല്ല സൈനികർ കരയുന്നതെന്നും അവർ മാതാപിതാക്കളോട് യാത്ര പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നുമാണ് വിശദീകരണം. പ്രസിദ്ധമായ സൈനിക ഗാനം 'ആർമിയിലെ ഗ്രീൻ ഫ്ലവേഴ്സ്' ആണ് ആ സമയത്ത് ആലപിക്കുന്നത്. വിഡിയോ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് തായ്‌വാൻ മാധ്യമങ്ങളാണെന്നും ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ വിഡിയോ ആദ്യം ഫ്യൂയാങ് സിറ്റി വീക്കിലിയിലെ വിചാറ്റ് പേജിലാണ് പോസ്റ്റുചെയ്തിരുന്നത്. എങ്കിലും അത് ഉടൻ തന്നെ നീക്കം ചെയ്തു. ചൈനയിലെ അൻഹുയി പ്രവിശ്യയിലെ ഫുയാങ് സിറ്റിയുടെ യിങ്‌ഷൗ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചിലരാണ് വിഡിയോയിൽ കരയുന്നതായി കാണിക്കുന്നത്.

പുതിയ സൈനികരെല്ലാം കോളേജ് വിദ്യാർഥികളാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അവരിൽ അഞ്ചുപേരും ടിബറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ത്യയും ചൈനീസ് സൈനികരും മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന ലഡാക്ക് മേഖലയുടെ അതിർത്തിയാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയുമായി സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ ചൈന സൈനിക വിന്യാസം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ചൈനീസ് ലിബറേഷൻ ആര്‍മിയുടെ സൈനികർ പൊട്ടിക്കരയുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. അതിർത്തിയിലെ പ്രതിരോധശേഷിയിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘവുമായി പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചൈനീസ് സൈനികർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. ഇതോടൊപ്പം പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥയും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. കഠിനമായ ശൈത്യകാലം അടുക്കുമ്പോൾ ലഡാക്കിൽ പോകുന്നത് ദുരിതമാകുമെന്നതും ചൈനീസ് സൈനികർക്ക് അറിയാം.

യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാർ ലംഘിച്ച് പിഎൽഎ സൈന്യം ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയതിനെത്തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും വലിയ സംഘർഷത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നീക്കത്തിൽ ഭയന്ന് ചൈന അതിവേഗമാണ് സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പുറത്തുവന്ന ഒരു വിഡിയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ലഡാക്കിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന പി‌എൽ‌എ സൈനികർ അവരുടെ സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിൽ സന്തുഷ്ടരല്ല എന്നാണ്.

ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം യുവ പി‌എൽ‌എ സൈനികർ ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതായാണ് വിഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ഹാസ്യനടൻ സൈദ് ഹമീദ് സെപ്റ്റംബർ 20 ന് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഈ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

വിഡിയോ ശരിയാണെന്ന് സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി, ചൈനീസ് ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താവ് '@ വെയ്‌ൻസീൻ' ഹാൻഡിൽ ഇതേ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വീണ്ടും പോസ്റ്റുചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിനിടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പി‌എൽ‌എ) സൈനികർ കരയുന്ന വിഡിയോ തായ്‌വാൻ മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

