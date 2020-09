പരിശീലനത്തിനിടെ റഷ്യൻ എസ് -400 മിസൈൽ സ്വന്തം ലോഞ്ചറിൽ വീണു : വിഡിയോ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനമാണെന്ന് റഷ്യ അവകാശപ്പെടുന്ന എസ്–400 നും അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന വിഡിയോ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റഷ്യൻ എസ് -400 മിസൈൽ സ്വന്തം ലോഞ്ചറിൽ ‍തന്നെ വീഴുന്നതാണ് പുതിയ വൈറൽ വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. എസ്–400 പ്രതിരോധ ആയുധം വാങ്ങാൻ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ വിഡിയോ.

റഷ്യൻ സൈന്യവും മറ്റ് ആറ് രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികരും ചേർന്ന കാവ്കാസ് -2020 എന്ന പേരിൽ സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ പരിശീലനത്തിടയിൽ നിരവധി ആയുധങ്ങളാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ, എസ് -400 മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ ലോ‍ഞ്ചിങ് കാണിക്കുന്ന ഒരു രസകരമായ വിഡിയോയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹിറ്റായിരിക്കുന്നത്.

എസ്–400 ൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ മിസൈൽ വിജയകരമായി വെടിവച്ചു ടാർഗെറ്റിലെത്തി ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു. അതേസമയം, ലോഞ്ചറിൽ നിന്ന് വിജയകരമായി വേർപെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ മിസൈൽ ഏറെ ഉയരും മുൻപെ ലോഞ്ചറിൽ തന്നെ വീഴുകയായിരുന്നു. മിസൈല്‍ പരാജയപ്പെടുകയും വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന് മുകളിലൂടെ തന്നെ വീഴുന്നതും കാണാം.

മിസൈൽ വാഹനത്തിന് മുകളിലൂടെ വീണതോടെ വിഡിയോ പകർത്തുന്ന സൈനികർ ട്രക്കുകൾക്ക് പുറകിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതും കാണാം. പശ്ചാത്തലത്തിൽ കറുത്ത പുക ഉയരുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ് വിഡിയോ പകർത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

