ഇതിലും വലിയ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം! ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ 4 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ –വിഡിയോ

ഇതിലും വലിയ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം എന്നാണ് ഈ വിഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തവർ പറഞ്ഞത്. നാലു യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആകാശത്ത് വച്ച് മറ്റൊരു വിമാനത്തിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് പകർത്തുന്നതാണ് വിഡിയോ. ഏറെ സാഹസികത നിറഞ്ഞ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താവ് ആശിഷ് സെഗാൾ ആണ് ഈ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഡിയോ വൈറലായതോടെ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട്. പോർവിമാനങ്ങളോട് കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വരെ ഫൊട്ടോഗ്രാഫർ പറയുന്നുണ്ട്.

വിമാനത്തിന്റെ തുറന്ന വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫൊട്ടോഗ്രാഫറുടെ സാഹസിക വിഡിയോ നിരവധി പേരാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Say Cheese! Warplanes Line Up Mid-Air for a Dapper Photo Shoot - Video