ഇന്ത്യൻ ടാങ്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ ചൈനയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകില്ല, ചൈനീസ് ടാങ്കുകൾ‌ ഭാരം കുറഞ്ഞത്

അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും സംഘര്‍ഷമുണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ ചൈനയുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ടാങ്കുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ടി–90 ഭീഷ്മ യുദ്ധ ടാങ്കുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാകില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അതിര്‍ത്തിയില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തതോടെയാണ് ഇന്ത്യ കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചൈനീസ് ഭീഷണിക്ക് മറുപടിയായി ടി–90 ടാങ്കുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലഡാക്കിലെ അതി ശൈത്യ കാലാവസ്ഥയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടാങ്കുകള്‍ക്കായിരിക്കും ചൈനീസ് ടാങ്കുകളേക്കാള്‍ മുന്‍തൂക്കമെന്നാണ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ വിന്യസിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ യുദ്ധ ടാങ്കുകളിലെ കമാന്‍ഡര്‍മാരില്‍ ഒരാള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഈ കമാന്‍ഡറെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം സജീവമായതോടെയാണ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ സര്‍വസജ്ജമായ യുദ്ധ ടാങ്കുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച യുദ്ധ ടാങ്കുകള്‍ തന്നെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയുടെ പക്കലുള്ളത് കൂടുതലും ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ടാങ്കുകളാണെങ്കില്‍ ഇന്ത്യക്കുള്ളത് റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത ടി 90, ടി 72 ടാങ്കുകളാണ്.

അടുത്തിടെ ചൈന ടി15 എന്ന ലൈറ്റ് വൈറ്റ് യുദ്ധ ടാങ്ക് കൂടി പരീക്ഷിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പര്‍വത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അനുയോജ്യമായവയാണ് ഇവയെന്നാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള്‍ ടി15നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കില്‍ നിന്നും തെക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ ചുമാര്‍ ഡെംചോക് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ചൈന യുദ്ധ ടാങ്കുകള്‍ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

അതിശൈത്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ടി–90, ടി–72 യുദ്ധടാങ്കുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ചൈനയുടെ ഭാരംകുറഞ്ഞ ടാങ്കുകള്‍ക്ക് പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പര്‍വതപ്രദേശങ്ങളിലെ കുത്തനെയുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയിലും ഇരച്ചുകയറാന്‍ ഭാരക്കുറവ് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ചൈനീസ് പ്രതീക്ഷ. എന്നാല്‍, എത്ര തണുപ്പിലും നിന്നുപോവാത്ത ശേഷിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടാങ്കുകളുടെ ശക്തി. കരയില്‍ നിന്നും വായുവിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന മിസൈലുകള്‍ അടക്കമുള്ള അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുടെ ശേഖരവും ഇന്ത്യന്‍ ടാങ്കുകളെ കൂടുതല്‍ വിനാശകാരിയാക്കുന്നു.

