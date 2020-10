തെക്കുകിഴക്കൻ തീരത്ത് ചൈന സൈനിക സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. തായ്‌വാനെതിരെ സൈനിക നീക്കം നടത്തി അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നതെന്നും പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ സൂചന നൽകുന്നു. ചൈനീസ് മേധാവി ജിൻ‌പിങ് തായ്‌വാനെതിരെ സൈനികശക്തി പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. പീപ്പിൾ ലിബറേഷൻ ആർമി (പി‌എൽ‌എ) ഇപ്പോൾ തെക്കുകിഴക്കൻ തീരത്ത് സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് സൗത്ത് ചൈന മോണിങ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചൈന തായ്‌വാനെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഡിഎഫ്-11, ഡിഎഫ്-15 മിസൈലുകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ചൈനീസ് സേന കൂടുതൽ നൂതന ഹൈപ്പർസോണിക് ഡി -17 മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം കൂടുതൽ ദൂരവും കൃത്യതയോടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള മികച്ച കഴിവും ഹൈപ്പർസോണിക് ഡി -17 മിസൈലുകൾക്കുണ്ട്.

കാനഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള കൻവ ഡിഫൻസ് റിവ്യൂവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലെ ഫുജിയാനിലെയും ഗ്വാങ്‌ഡോങ്ങിലെയും എല്ലാ റോക്കറ്റ് ഫോഴ്‌സ് ബ്രിഗേഡുകളും ഇപ്പോൾ പൂർണമായും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കിഴക്കൻ, തെക്കൻ തിയറ്റർ കമാൻഡുകളിലെ ചില മിസൈൽ താവളങ്ങളുടെ വലുപ്പം അടുത്ത കാലത്തായി ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പി‌എ‌എൽ‌എ തായ്‌വാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതായാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബർ 18 മുതൽ 19 വരെ 40 ചൈനീസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തായ്‌വാനും ചൈനയുടെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശവും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശം കടന്നിരുന്നു. പലപ്പോഴും ചൈനീസ് പോർവിമാനങ്ങൾക്ക് തായ്‌വാൻ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ജിൻ‌പിങ് അടുത്തിടെ തെക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. യുദ്ധത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പിനായി മനസ്സും ഊർജ്ജവും ചെലുത്താൻ സൈനികരോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസി സിൻ‌ഹുവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

