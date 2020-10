ചൈനയുടെ സായുധസേന ഓരോ വര്‍ഷവും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുമായി മുഖം മിനുക്കി വരികയാണെന്ന് എല്ലാ നിരീക്ഷകര്‍ക്കും അറിയാം. എന്നാല്‍, ചൈനയുടെ പടിഞ്ഞാറന്‍ എതിരാളികള്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം എത്താന്‍ പെടാപ്പാടുപെടേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സേനയ്ക്ക് ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ ഒന്നു യുദ്ധം ചെയ്താല്‍ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ചെലവിനായി അവര്‍ അടുത്ത പത്തു വര്‍ഷത്തേക്ക് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് 400 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ്. അക്കൂട്ടത്തില്‍ തങ്ങളുടെ ഫൈറ്റര്‍ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു- ഇതിനായി ദീര്‍ഘദൂര മിസൈലുകള്‍ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന അമേരിക്കന്‍ ഫൈറ്റര്‍ വിമാനങ്ങളിലാണ് രാജ്യം കണ്ണുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇവയ്ക്ക് സഹായത്തിനായി കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനും അവര്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ അതില്ലാതെ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് സഖ്യ കക്ഷികളെ കാര്യമായി സഹായിക്കാനായേക്കില്ല.

കാരണം, യുദ്ധത്തില്‍ എതിരാളികള്‍ തമ്മിലുള്ള ദൂരം വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്നു. അടുത്ത വലിയ യുദ്ധത്തിനു വേദിയായേക്കാമെന്നു കരുതുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് 1,000 മൈല്‍ എങ്കിലും അകലെയാണ് എന്നതാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമുദിക്കുന്നത്. ദൂരം, വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താനുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് കനത്ത വിഘ്‌നമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകള്‍.

ആയുധങ്ങളും വഹിച്ച്, വായുവിലൂടെ ഒരു വിമാനം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഓരോ അധിക മൈലും ആക്രമണ ശേഷിയുടെ ശക്തി ചോര്‍ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് വ്യോമ യുദ്ധങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവര്‍ പറയുന്നത്. അത്തരം അവസരങ്ങളില്‍ ശത്രുവിന്റെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചു മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്ന വിമാനങ്ങളും വേണം. അത്തരം സപ്പോര്‍ട്ട് പ്ലെയ്‌നുകളും ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് തീരെ കുറവാണ് എന്നതും അവര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്നാണ്.

ബില്ല്യന്‍ കണക്കിനു ഡോളര്‍ തങ്ങളുടെ വ്യോമാക്രമണ മികവിനായി ക്യാന്‍ബറ ചെലവിട്ടാല്‍ പോലും, ദീര്‍ഘ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് നടത്തേണ്ട അതിശക്തമായ യുദ്ധങ്ങളില്‍ വലിയൊരു പ്രഭാവമുണ്ടാക്കാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് സാധിച്ചേക്കില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അവര്‍ 72 എഫ്-35എ, 24 എഫ്/എ-18എഫ് എന്നീ ഫൈറ്റര്‍ വിമാനങ്ങളുടെ ഒരു നിരയാണ് മുന്നില്‍ നിർത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും റോയല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ എയര്‍ഫോഴ്‌സിന് രണ്ടു ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളാണ് ജോയിന്റ് എയര്‍-ടു-സര്‍ഫസ് സ്റ്റാന്‍ഡ്-ഓഫ് മിസൈലുകളോ, ദീര്‍ഘദൂര ആന്റി ഷിപ് മിസൈലുകളും വിന്യസിച്ചു നിർത്താനാകുക. ഈ മിസൈലുകള്‍ക്ക് യഥാക്രമം 300 മൈല്‍, 230 മൈല്‍ പരിധിയാണുള്ളത്. ഇതിനു കാരണം ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ഫൈറ്റര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ഒരുപാട് കുറവുണ്ടെന്നതല്ല. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഡസന്‍ കണക്കിന് എഫ്-35കളെയും, എഫ്/എ-18കളെയും കളത്തിലിറക്കാം. എന്നാല്‍, ഈ രണ്ടു ടൈപ് യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ക്കും ആയുധങ്ങളും വഹിച്ച് ഒറ്റപ്പറക്കലില്‍ ഏകദേശം 300 മൈല്‍ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കാനാകുക.

അതിനപ്പുറം പറക്കണമെങ്കില്‍ വായുവില്‍ വച്ചു തന്നെ വീണ്ടും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കണം. ഇതിനായി സേനയ്ക്ക് ആകെ ഏഴ് കെസി-30 ടാങ്കറുകളെയുള്ളു. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ രണ്ടു ഫൈറ്റര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് 930 മൈല്‍ അകലെയുള്ള യുദ്ധ ഭൂമിയിലെത്തണമെങ്കില്‍ അവയ്ക്ക് ആറ് അധിക ഫ്‌ളൈറ്ററുകളുടെ സഹായവും വേണ്ടിവരും. കൂടാതെ, മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കാനായി ഒരു ഇ-7 വിമാനവും പറക്കണം. നിലവില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറെണ്ണം മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ ഇ-7കളുടെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കലിനും സഹായം വേണമെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രശ്‌നമാണ്.

യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള മോഹത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി വിമാനങ്ങളുടെ ടാങ്കര്‍ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അഞ്ചിലേറെ കെസി-30കള്‍ ഒരേ സമയം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല. ഫൈറ്റര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് വായുവില്‍ വച്ച് ഇന്ധനം നിരന്തരം നിറച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കറിന് ആറു മണിക്കൂറിലധികം ഭൂമിയില്‍ കഴിയാനാവില്ല. ഒരു ടാങ്കറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നം സംഭവിച്ചാല്‍ മൊത്തം കാര്യങ്ങളും താറുമാറാകും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ വ്യോമസേനയുടെ കൈയ്യില്‍ നിലവിലുള്ള ടാങ്കറുകളും, മുന്നേ പറന്ന് ഫൈറ്ററുകള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെയും എണ്ണം വച്ചു നോക്കിയാല്‍ രണ്ടു ഫൈറ്ററുകള്‍ക്കു മാത്രമെ യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനാകൂ. ഈ രണ്ടു വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്തൊനീഷ്യ, ഫിലിപ്പീന്‍സ്, സിങ്കപ്പൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തീരങ്ങള്‍ക്കു മുകളില്‍ റോന്തു ചുറ്റാനാകും.

അമേരിക്കയുടെയോ, സഖ്യ കക്ഷികളുടെയോ സഹായമില്ലാതെ മറ്റു ഫൈറ്റര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് അധികമൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല. ബാക്കിയുളള ഫൈറ്റര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കു റോന്തുചുറ്റും. സേനയ്ക്ക് ക്രൂസ് മിസൈലുകള്‍ കൂടി കിട്ടിയാല്‍ പോലും ഈ സ്ഥിതിക്കു മാറ്റം വരില്ല. എന്നാല്‍, സേന പുതിയ ടാങ്കറുകളും വാങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യവും ഓര്‍മവയ്ക്കാം. കൂടുതല്‍ ശേഷിയുള്ള ടാങ്കറുകള്‍ എത്തുന്നതോടെ, രണ്ടിനു പകരം നാലു ഫൈറ്റര്‍ വിമാനങ്ങളെ യുദ്ധത്തിനയയ്ക്കാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് സാധിച്ചേക്കും.

