പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭൂമി ചൈനയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു, രണ്ട് ദ്വീപുകൾ നൽകുന്നത് ഫണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടോ?

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാർ ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സിന്ധിലെ ബുദ്ധൂ, ബുണ്ടൽ ദ്വീപുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സിന്ധിലെ ജനങ്ങളുടെയോ സർക്കാരിന്റെയോ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് ഈ നീക്കമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ചൈനീസ് സർക്കാരിൽ നിന്നു ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കാനാണ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അത്തരം അനീതിപരമായ നീക്കമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം. എന്നാൽ ചൈന-പാക്കിസ്ഥാൻ സമുദ്ര സഹകരണത്തിലൂടെ അറബിക്കടലിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചൈനയുടെ താൽപ്പര്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നതും വ്യക്തമാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ രണ്ട് ദ്വീപുകൾ ചൈനയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ചുരുക്കം.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചൈന സന്ദർശന വേളയിൽ സിന്ധ്, ബലൂചിസ്ഥാൻ തീരങ്ങളിൽ വിവിധ ദ്വീപുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇമ്രാൻ ഖാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത് കാലുറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സൈനിക നേട്ടങ്ങൾ മനസിലാക്കിയ ചൈന, കുറഞ്ഞത് എട്ട് ദ്വീപുകളിലെങ്കിലും വികനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതാ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

ഭാവിയിൽ ഈ മേഖലയിൽ സ്വാധീനം ശക്തമാക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാക്കിസ്ഥാനോട് ചൈന രണ്ട് ദ്വീപുകളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്വാഡറുമായും കറാച്ചി കപ്പൽശാലയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചൈനീസ് എൻജിനീയർമാരാണ് ഈ ദ്വീപുകളുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക പശ്ചാത്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിക്കതും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കറാച്ചിയിലെയും ഗ്വാഡറിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിലെ വേഗത്തിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത 3-4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അറേബ്യൻ കടലിലെ ചൈനീസ് മുങ്ങിക്കപ്പൽ താവളങ്ങൾ ലോകം കാണുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ പ്രവചനം. ബുദ്ധൂ, ബുണ്ടൽ എന്നീ രണ്ട് ദ്വീപുകൾ കറാച്ചി, ഗ്വാഡാർ എന്നിവയുടെ വിപുലീകരണമായിരിക്കുമെന്നും സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

English Sumamry: Pakistan planning to gift 2 Sindh islands to China on a platter