അമേരിക്കൻ നാവികസേന തകർത്തത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ബോംബ്!

നോര്‍ത്ത് കരോലിനയിലെ കടല്‍ത്തീരത്ത് കണ്ടെത്തിയ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ബോംബ് അമേരിക്കന്‍ നാവികസേന നിര്‍വീര്യമാക്കി. ഏതാണ്ട് 45 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ബോംബ് എട്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും സജീവമായിരുന്നു. ബോംബ് നിര്‍വീര്യമാക്കുന്ന ഇഒഡി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 23ന് നിയന്ത്രിത സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചപ്പോള്‍ ഏതാണ്ട് 60 അടി ഉയരത്തിലാണ് പുകയും പൊട്ടിത്തെറിയെ തുടര്‍ന്നുള്ള ബോംബിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ഉയര്‍ന്നത്.

വിര്‍ജീനിയയില്‍ നിന്നും എത്തിയ മൂന്നംഗ ഇഒഡി (Explosive Ordnance Disposal) സംഘമാണ് ബോംബ് നിര്‍വീര്യമാക്കിയത്. സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് നിയന്ത്രിത സ്‌ഫോടനത്തിലൂടെ ബോംബ് നിര്‍വീര്യമാക്കിയത്. ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ശബ്ദവും പിന്നാലെ പുകയും മണ്ണും മറ്റവശിഷ്ടങ്ങളും ആകാശത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുന്നതും അധികൃതര്‍ പുറത്തുവിട്ട പൊട്ടിത്തെറി വിഡിയോയിലുണ്ട്. നിയന്ത്രിത സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോംബ് കണ്ടെത്തിയ കടല്‍ തീരത്തു നിന്നും ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ഭാഗത്തു നിന്നും ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ച് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച്ചയാണ് ഈ നിയന്ത്രണരേഖ അധികൃതര്‍ നീക്കിയത്.

സമീപവാസിയായ മിഷേല്‍ ക്വിഡ്‌ലിയാണ് തന്റെ വളര്‍ത്തു നായയുമൊത്തുള്ള ബീച്ചിലെ പതിവു നടത്തത്തിനിടെ ഈ ബോംബ് കണ്ടെത്തിയത്. തീരത്തടിഞ്ഞ മരത്തടിയാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെന്നും പിന്നീടാണ് ലോഹനിര്‍മിത വസ്തുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും മിഷേല്‍ പറയുന്നു. ബോംബാണെന്ന് സംശയം തോന്നിയതോടെ ഇവര്‍ അധികൃതരെ ഉടന്‍ തന്നെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

നോര്‍ത്ത് കരോലിനക്കും തെക്കു കിഴക്കേ വെര്‍ജീനിയക്കും ഇടയിലുള്ള 200 മൈല്‍ നീളത്തിലുള്ള ദ്വീപ സമൂഹമാണ് ഔട്ടര്‍ ബാങ്ക്‌സ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ജര്‍മന്‍ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്ന് നടന്നത് ഇവിടെയാണ്. 1942 ല്‍ ഓപറേഷന്‍ ഡ്രംറോള്‍ എന്നറിയപ്പെട്ട ആക്രമണത്തില്‍ ജര്‍മന്‍ മുങ്ങിക്കപ്പലുകള്‍ മുക്കിയത് അമേരിക്കയുടെ 400ലേറെ കപ്പലുകളായിരുന്നു. 2017ല്‍ വരെ ഈ ആക്രമണത്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില ബോംബുകള്‍ കരക്കടിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ ബോംബ്.

