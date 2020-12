'ഫക്രിസദേയെ കൊന്നതിന് ലോകം ഇസ്രയേലിനോട് നന്ദി പറയണം'– ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

ഇറാനിയൻ ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൊഹ്‌സെൻ ഫക്രിസദെ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ലോകം ഇസ്രയേലിനോട് നന്ദി പറയണമെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ സംസാരിച്ച ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്രയേൽ ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മൊസാദാണെന്ന് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇറാനും ആരോപിക്കുന്നത്.

ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികൾക്കെതിരായ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും ഫക്രിസാദെ ആയിരുന്നു വർഷങ്ങളായി ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രകനെന്നും ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഫക്രിസദെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അണ്വായുധങ്ങൾ വൻ ഭീഷണിയാണെന്നും ഈ കൊലപാതകത്തിന് ലോകം ഇസ്രയേലിനോട് നന്ദി പറയണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

2018 ഏപ്രിലിൽ ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവതരണത്തിൽ, ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആണവ പദ്ധതിയുടെ ‘സൂത്രധാരൻ’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഫക്രിസദേയുടെ പേര് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഇറാന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഗവേഷണ-കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ തലവനായിരുന്ന ഫക്രിസാദെ വെള്ളിയാഴ്ച ടെഹ്‌റാനിലെ ദമാവന്ദ് കൗണ്ടിയിലാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്.

English Summary: Israeli official: 'World should thank Israel for killing of Fakhrizadeh'