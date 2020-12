വ്യോമാക്രമണം, ഇറാന് മറ്റൊരു ഷോക്ക്! അജ്ഞാത യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ മുൻ കമാൻഡറെ വധിച്ചു

ശത്രുക്കളുടെ ഒളിയാക്രമണങ്ങൾ ഇറാനെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കൊലപാതകം കൂടി ഇറാനിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. സിറിയൻ-ഇറാഖ് അതിർത്തിക്ക് സമീപം ഇറാനിലെ മുൻ കമാൻഡർ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഇറാനിലെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കോർപ്സിന്റെ (ഐആർജിസി) സീനിയർ കമാൻഡറായ മുസ്‌ലിം ഷഹദാൻ തിങ്കളാഴ്ച സിറിയൻ-ഇറാഖ് അതിർത്തിയിൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് പ്രാദേശിക വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

സിറിയയുടെ കിഴക്കൻ ഡീർ ഇസ്-സോർ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിന് സമീപം അജ്ഞാത യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കമാൻഡറിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് അംഗരക്ഷകരെയും ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.

ഇറാനിലെ മുൻനിര ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൊഹ്‌സെൻ ഫക്രിസാദെ വധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

English Summary: Another Assassination: Top Iranian Commander Killed Near Syrian-Iraqi Border In Airstrikes