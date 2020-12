ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ പോർവിമാനങ്ങൾക്ക് മിഡ്-എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ 6 ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങാൻ പദ്ധതി. പഴയ ആറ് എയർബസ് 330 മൾട്ടി-റോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഫ്രാൻസുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വ്യോമസേനയുടെയും നേവി ജെറ്റുകളുടെയും ആക്രമണ പരിധി വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ മിഡ്-എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ നിർണായകമാകും.

രണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് ഒരേസമയം ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ എയർബസ് 330 ന് കഴിയും. മൾട്ടി-റോൾ വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ 260 യാത്രക്കാരെ വരെ കയറ്റാനും എയർ ആംബുലൻസായി ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. പുതിയ തലമുറ ജെറ്റുകൾ ശക്തമായ എൻജിനുകൾ കൊണ്ടാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പോർവിമാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ലഡാക്ക് പോലുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് പോർവിമാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം പറക്കാൻ മിഡ്–എയർ ഇന്ധന ടാങ്കറുടെ സഹായം വേണ്ടതുണ്ട്.

അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ആറ് എയർബസ് 330 വിമാനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഫ്രാൻസ് കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് 30 വർഷത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൈഫ് ഗ്യാരന്റിയും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് മുൻപിലുള്ള മറ്റ് ഓഫറുകളേക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞതാണ് ഇതെന്നാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ വാദം.

മിഡ്-എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ദീർഘകാലമായി വ്യോമസേന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബജറ്റ് പരിമിതികൾ കാരണം ശ്രമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി പുതുതലമുറ പോർവിമാനങ്ങൾക്ക് മിഡ്–എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനം സ്വന്തമാക്കാൻ വ്യോമസേനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേന എയർബസ് എ 330 മൾട്ടിറോൾ ടാങ്കർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് (എംആർടിടി) വിമാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ച് പുതിയ റാഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനു മുകളിലൂടെ പറന്നത്. ഈ സമയത്താണ് ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച വന്നത്.

English Summary: India Weighs Offer To Buy Six Airbus 330 Mid-Air Refuellers From France