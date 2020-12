ഇസ്രയേലിന്റെ 'മൊസാദ് കമാൻഡറെ' വെടിവെച്ചുകൊന്നെന്ന് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ- വിഡിയോ

ഇറാനിലെ മുതിർന്ന ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വധിക്കപ്പെട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇസ്രയേലിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ മൊസാദിന്റെ കമാൻഡറെ വെടിവെച്ചുകൊന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനിലെ മാധ്യമങ്ങളാണ് ടെൽ അവീവിൽ മൊസാദ് കമാൻഡറെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി വാദിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. എന്നാൽ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇസ്രയേൽ തലസ്ഥാന നഗരമായ ടെൽ അവീവിൽ 45 കാരനായ മുതിർന്ന മൊസാദ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഇറാനിയൻ ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മൊഹ്‌സിൻ ഫക്രിസാദെയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ടെഹ്‌റാൻ പ്രതികാരം ചെയ്തതായാണ് ഒരു വിഭാഗം സോഷ്യൽമീഡിയക്കാർ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഫഹ്മി ഹിനാവി എന്ന മുതിർന്ന മൊസാദ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ട നിമിഷം കാണിക്കുന്ന വിഡിയോ ഇറാനിലെ സോഷ്യൽമീഡിയകളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രസ് ടിവിയുടെ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മരിച്ചയാൾ മൊസാദ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ടെൽ അവീവിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓടിച്ചിരുന്ന കാറിനു നേരെ 15 റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

എന്നാൽ, അക്രമികൾ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന നിരവധി വിഡിയോകളിൽ റോഡിന് നടുവിൽ ഒരു കാർ നിർത്തിയതായും പ്രദേശം പൊലീസ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, വിഡിയോകളിലൊന്നും കൊലപാതകത്തിന്റെ കൃത്യമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം, ഒന്നിലധികം വെടിയേറ്റ് സംഭവിച്ച ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു കാറിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ടെൽ അവീവിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. മൊസാദ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെടിവയ്പിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുമില്ല.

English Summary: Video of Alleged Killing of 'Mossad Commander' in Tel Aviv Goes Viral