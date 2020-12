മുന്നറിയിപ്പ്! ഇറാനു സമീപം ബോംബറുകൾ പറത്തി അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ഷോ

ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള പോർ തുടരുകയാണ്. ഇറാന് താക്കീതെന്നോണം അമേരിക്കൻ ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ ഇറാന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ പറക്കൽ നടത്തി മടങ്ങി. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത രണ്ടു ബോംബറുകൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തി മടങ്ങിയത്.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ദീർഘനാളായി വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്കയോടെയാണ് ലോകം അമേരിക്കൻ നീക്കത്തെ കാണുന്നത്. യുഎസ് സൈനിക ശക്തിയുടെ പുതിയ പ്രദർശനത്തിൽ രണ്ട് അമേരിക്കൻ ബോംബർ വിമാനങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇത് ഇറാനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകൂടം ഇറാഖിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികരെ പിൻവലിക്കുമ്പോഴും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനോടുള്ള അമേരിക്കയുടെ തുടർച്ചയായ പ്രതിബദ്ധത അടിവരയിടുന്നതിനാണ് ഈ മേഖലയിലുടനീളമുള്ള രണ്ട് വൻ ബി -52 എച്ച് സ്ട്രാറ്റോഫോർട്രെസ് ബോംബറുകളുടെ നിരീക്ഷണമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. .

പരമ്പരാഗതവും ആണവായുധങ്ങളും വഹിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ദീർഘദൂര ഹെവി ബോംബറുകൾ പറക്കുന്നത് ഭീമാകാരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഈ വർഷമിത് രണ്ടാം തവണയാണ് ബോംബറുകൾ ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി പറക്കുന്നത്. ജനുവരിയിൽ ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഇറാനിന്റെ സൈനിക മേധാവിയായിരുന്ന കാസിം സുലൈമാനിയെ കൊന്ന യുഎസ് വ്യോമാക്രമണത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ ഇറാനിയൻ പ്രതികാര നടപടിയെക്കുറിച്ച് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശങ്കാകുലരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

English Summary: US B-52H Bombers Fly To Middle East In Mission To Deter Iran