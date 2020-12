കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായതോടെ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനിൽ മറ്റൊരു ‘സർജിക്കൽ സ്‌ട്രൈക്ക്’ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പാക് മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ അതിർത്തി കടന്നുള്ള വെടിവയ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് പാക് മാധ്യമങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം. ഇന്ത്യ മറ്റൊരു സർജിക്കൽ സ്‌ട്രൈക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പാക് മാധ്യമങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നത്.

1999 ൽ ഒപ്പുവച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാർ പാക്കിസ്ഥാൻ ആവർത്തിച്ച് ലംഘിച്ചുവെന്ന് ഇന്ത്യ ആരോപിച്ചതോടെയാണ് ഈ വർഷം തുടക്കം മുതൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷം വർധിച്ചത്. ഈവർഷം ജനുവരി മുതൽ ജമ്മു കശ്മീർ മേഖലയിൽ 3,200 ലധികം വെടിനിർത്തൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതായും 30 സിവിലിയന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും നൂറിലധികം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിനു ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ സേന സജ്ജമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പാക് നിഗമനം.

ഡിസംബർ 10 ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് വെടിവയ്പ്പ് നടത്തി അഞ്ച് പാക് സൈനികരെ കൊല്ലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പാക് സേനയുടെ നിരവധി ബങ്കറുകളും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കറാച്ചി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമമായ ഡോണിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പാക്ക് സൈനികർ ജാഗ്രതരായി ഇരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ ആക്രമിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായി ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഒരു ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്ന് ഡോൺ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍, 2016 ലെ സർജിക്കൽ സ്‌ട്രൈക്കിന് സമാനമായ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏതൊരു ശ്രമവും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പാക്കിസ്ഥാൻ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

അതേസമയം, സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മറ്റൊരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്താൻ തങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. അത്തരം അവകാശവാദങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ പാക്കിസ്ഥാന്റെ തെറ്റായ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: India Planning Another ‘Surgical Strike’ On Pakistan As Border Tensions Escalate – Pak Media