അമേരിക്കയുടെ സൈനിക വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടത് ഇറാനോ, വിമാനത്തിൽ സിഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥനും?

ഇറാനിലെ സൈനിക മേധാവികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത മുൻ സിഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വഹിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കൻ വിമാനം ഇറാൻ ശരിക്കും വെടിവച്ചിട്ടോ? ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ച. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ചില രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തതയ്ക്കായി സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോക്താക്കളും രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്ന് തന്നെ ഇറാനിലെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ജനുവരിയിൽ അമേരിക്കൻ സൈനിക വിമാനം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പർവതപ്രദേശത്ത് തകർന്നുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഈ വിമാനത്തിൽ ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന മുതർന്ന സിഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിവരവും വെളിപ്പെടുത്താൻ യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി തയാറായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് പോലും ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ്.

2020 ജനുവരി 27 ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. വിമാനം താലിബാൻ വെടിവച്ചിട്ടു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത് ഇറാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സിഐഎയുടെ ഇറാൻ മിഷൻ സെന്റർ മേധാവി മൈക്കൽ ഡി ആൻഡ്രിയ ഇ -11 എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ട്.

ആയിരക്കണക്കിന് ഭീകരരെയും നൂറുകണക്കിന് സാധാരണക്കാരെയും കൊന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലും ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡി ആൻഡ്രിയ. 2017 ലാണ് സിഐഎ ഏജൻസിയുടെ ഇറാൻ മിഷൻ സെന്ററിന്റെ തലവനായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചത്. ഇറാനെതിരായ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കർശന നയത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രധാന തീരുമാനമായിരുന്നു ഈ നിയമനം.

തകർന്ന യുഎസ് വിമാനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. താലിബാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ അടയാളങ്ങളുള്ള, കത്തിയ വിമാനം കാണിക്കുന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഫൂട്ടേജുകൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുറത്തുവന്ന ഊഹാപോഹ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഗസ്‌നി പ്രവിശ്യയിലെ ഡെഹ് യാക് ജില്ലയിലെ ക്രാഷ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഭീകരർ ഡി ആൻഡ്രിയയുടെ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം സിഐഎയുടെ രഹസ്യ രേഖകളും കണ്ടെടുത്തു എന്നാണ്. രഹസ്യാന്വേഷണ ദൗത്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യുഎസ് വിമാനം ഗസ്നി പ്രവിശ്യയിലെ ദെ യാക്ക് ജില്ലയിലെ സാഡോ ഖേൽ പ്രദേശത്ത് വെടിവെച്ചിട്ടു എന്നാണ് താലിബാൻ വക്താവ് സബിയുള്ള മുജാഹിദ് പറയുന്നത്.

സി‌ഐ‌എ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നപ്പോൾ വിമാനത്തിൽ രണ്ട് വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് പെന്റഗൺ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റു ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും അമേരിക്കയും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. ഡി ആൻഡ്രിയ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ സി‌ഐ‌എയും വിസമ്മതിച്ചു.

എന്നാൽ, ഐ‌എഫ്‌പി ന്യൂസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇറാനിയൻ കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ അമേരിക്ക വധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ അപകടമെന്ന് പറയുന്നു. 2020 ജനുവരി 03 ന് ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് യുഎസ് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇറാനിയൻ കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് ഈ വിമാന അപകടവും സംഭവിക്കുന്നത്.

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ആസൂത്രണം ഡി ആൻഡ്രിയയാണെന്ന് ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷൻ ഗാർഡ്സ് കോർപ്സിന്റെ (ഐആർജിസി) ചീഫ് കമാൻഡർ ഹുസൈൻ സലാമി പറഞ്ഞു. യുഎസ് ഭരണകൂടം ഇറാനിയൻ കമാൻഡർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സൈനിക മേധാവികൾ ആരും ലോകത്ത് എവിടെയും സുരക്ഷിതരല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ്.

English Summary: U.S. air crash in Afghanistan may have killed top CIA official?